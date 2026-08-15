Vara 2026 a Messina, Franco Forami: “La tradizione si rinnova” VIDEO

A colloquio con il veterano della processione, presidente del gruppo storico. Oggi alle 18.30 la partenza da piazza Castronovo

MESSINA – Franco Forami è un veterano della Vara. Presidente del gruppo storico e segnalatore nella parte centrale delle corde, racconta la forza di una tradizione che si rinnova. “Dal 1973, da quando la Vara parte da piazza Castronovo, si fa la legatura dritta delle corde verso via Garibaldi”, spiega in contemporannea con il rito delle legature delle gomene, avvenuto stamattina intorno alle sette. Un momento preparatorio in vista della processione.

“Quelli che fanno la legatura sono gli ormeggiatori del porto di Messina. E poi ci sono quattro esperti che legano sotto la corda, con sicurezza. Non è successo mai nulla. Stamattina è stata allungata la corda e si sono fatti i cappi più avanti e la chiusura di dietro. Successivamente si raccoglie di nuovo la corda e si mette sul ceppo della Vara fino a stasera, alle 18, quando si allungano le corde. Dal 1998, con l’arrivo della commissione tecnico-scientifica, di cui facevo parte, si è deciso che il gruppo storico e la stessa commissione si interessavano direttamente della legatura delle corde, rafforzando così la sicurezza”, ricorda Forami.

Diretta di Tempostretto sulla Vara

La tradizione, dunque, si rinnova. E oggi alle 18.30, da piazza Castronovo, prenderà il via la processione, momento centrale della tradizione ferragostana messinese. Alle 21, con l’arrivo della Vara in piazza Duomo, è prevista la celebrazione eucaristica in Cattedrale.

Ovunque ci si trovi, si può seguire la diretta della processione su sito e pagina Facebook di Tempostretto. Un momento da vivere insieme e condividere.

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