“Scuola Attiva Kids”, torna lo sport tra i banchi: a Messina 8mila alunni coinvolti

Le classi degli istituti statali e paritari che parteciperanno sono 540

MESSINA – Riparte nelle scuole primarie di Messina il progetto “Scuola Attiva Kids”, che punta a incentivare l’attività motoria e lo sport tra i banchi di scuola. Promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito e da Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il progetto nazionale vede anche la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali e del Comitato Italiano Paralimpico, quest’ultimo proprio perché sia favorita l’inclusione degli alunni con disabilità.

8mila alunni coinvolti

Fin dai primi giorni di dicembre e fino al termine delle attività didattiche saranno coinvolti nel progetto gli oltre ottomila alunni di 540 classi degli Istituti statali e paritari di Messina e provincia aderenti all’iniziativa con il supporto di 58 tutor laureati in Scienze Motorie e Sportive e opportunamente formati, che collaboreranno con gli insegnanti per programmare e realizzare le attività di orientamento motorio all’interno delle classi, secondo le linee programmatiche previse dal Progetto nazionale. L’iniziativa, che mira a rafforzare il ruolo educativo, culturale e formativo dell’attività sportiva, promuove l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, il gioco-sport, la cultura del benessere e del movimento, valorizzando stili di vita corretti e salutari.

L’Organismo territoriale per lo sport a scuola di Messina – di cui fanno parte il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina, Dott. Leon Zingales, la referente territoriale di educazione fisica e sportiva, professoressa Vincenza Collorà, il referente per la scuola della struttura territoriale Sport e Salute, Dott. Alfredo Cannavò, il referente territoriale del Comitato Italiano Paraolimpico, Dott. Francesco Giorgio ed il rappresentante del Comitato provinciale CONI, Dott. Alessandro Arcigli – coordina e realizza l’iniziativa.

Il tutor sportivo

Figura centrale di Scuola Attiva KIDS è proprio quella del Tutor Sportivo Scolastico, che supporta gli insegnanti nella realizzazione dell’attività motoria per un’ora a settimana e l’orientamento sportivo nelle classi seconda e terza, in compresenza, con proposte ispirate agli sport di due Federazioni Sportive Nazionali scelte dalle singole scuole e offre sostegno per la programmazione e le proposte trasversali e le pause attive che saranno realizzate durante la giornata scolastica in tutte le classi.

In questo contesto, il Tutor lavorerà in raccordo con l’insegnante di Educazione Motoria, presenti dallo scorso anno nelle classi quarta e quinta. Inoltre, grazie alla sinergia tra Tutor e insegnanti, saranno organizzate presso gli impianti sportivi del territorio e all’aria aperta le Giornate del Benessere e i Giochi di fine anno, ispirati a quanto sperimentato dagli studenti.

“L’attività sportiva, estesa ai bambini fin dai primissimi anni, è fondamentale per lo sviluppo fisico e psichico dei piccoli studenti, favorendo la concentrazione, la socialità ed il benessere – afferma Leon Zingales, Dirigente dell’Ambito territoriale di Messina. Interrompere la sedentarietà e promuovere corretti stili di vita vogliono essere leva di sviluppo educativo e culturale, di educazione alla salute e al benessere che, speriamo, ogni bambino porterà dentro di sé per tutta la vita”.