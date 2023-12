Scuola di Badiazza. Nuova palestra e parco giochi - Tempostretto

Stamani l'inaugurazione

Inaugurati stamani al plesso “Giuseppe Mauro” – Badiazza la palestra dell’Istituto Comprensivo Villa Lina Ritiro e il parco giochi all’aperto della scuola dell’infanzia. La struttura permetterà a tutti gli alunni dell’Istituto di avere finalmente uno spazio rinnovato in cui potere svolgere attività sportiva in un ambiente nuovo, a norma e in sicurezza.

Durante l’inaugurazione, presenti l’assessore alla pubblica istruzione, Pietro Currò, il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, con una rappresentanza del Consiglio circoscrizionale, la dirigente scolastica Maria Concetta D’Amico ha ringraziato l’Amministrazione comunale e quanti a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento ed in particolare il direttore dei Servizi amministrativi Giovanni Dell’Acqua.

“Da oggi – ha dichiarato l’assessore Currò – gli alunni dell’Istituto e il territorio avranno finalmente uno spazio completamente rinnovato per praticare attività sportiva, in modo stimolante e sicuro, in cui coltivare la loro passione per lo sport. Il nostro auspicio, in sinergia con il mondo scolastico, è quello di contribuire sempre di più alla crescita sana ed educativa dei giovani”.

L’intervento di riqualificazione della palestra, con annessi spogliatoi e bagni, è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo Villa Lina Ritiro attraverso i fondi del “Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020. In occasione dell’inaugurazione, gli studenti dell’Istituto Comprensivo che frequentano l’indirizzo musicale, diretti dai docenti di strumento, hanno suonato brani per celebrare l’evento.