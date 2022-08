Scuole in Sicilia, dalla Regione 3,6 milioni per interventi anti-Covid - Tempostretto

L'obiettivo è permettere agli istituti di adeguare aule e sistemi di sicurezza contro il virus. Ecco come partecipare

PALERMO – L’anno scolastico è ormai alle porte e la Regione Siciliana ha deciso di assegnare 3,6 milioni di euro alle scuole statali siciliane di ogni ordine e grado. L’obiettivo è permettere ai vari istituti in breve tempo di adeguare gli ambienti destinati ad accogliere gli studenti, in modo da garantire le norme di sicurezza anti-Covid.

Interventi previsti: dalle aule ai sistemi di aerazione

A comunicarlo è stata la stessa Regione, tramite l’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale. I fondi derivano da una dotazione finanziaria originaria di 18 milioni del Po Fesr 2014-2020. L’assessorato ha pubblicato un nuovo avviso per erogare le somme necessarie a vari interventi: si va dall’adattamento e l’adeguamento di spazi, ambienti e aule, fino alla fornitura di arredi in grado di favorire le misure anti-Covid o a sistemi di aerazione e filtraggio. Le scuole che non hanno partecipato al precedente avviso potranno farlo entro il 12 settembre inviando una Pec all’indirizzo ediliziascolastica@legalmail.it. Il bando è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dell’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria a questo link.