Scuole: prorogato il termine per adeguare gli edifici alla normativa antincendio - Tempostretto

"A settembre vogliamo che l'anno scolastico inizi senza difficoltà” dichiara la Senatrice Floridia

Prorogato il termine per adeguare gli edifici alla normativa antincendio. Lo annunciano in un comunicato i parlamentari messinesi del MoVimento 5 stelle, Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro ed Alessio Villarosa.

L’Accordo Quadro

“Sin dalla scorsa estate si legge – con un’interrogazione della Senatrice Floridia, è stato chiesto al Ministro Bussetti quali azioni avesse messo in atto per facilitare le Scuole e gli Enti locali per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge. Da allora il Governo ha adottato una serie di provvedimenti volti a snellire le procedure e ad ottobre 2018 ha siglato l’Accordo Quadro affinché le risorse gestite dal MIUR venissero erogate direttamente agli Enti locali. Inoltre, grazie al “Decreto Crescita”, gli Enti locali sono stati ulteriormente facilitati nella gestione degli appalti. Senza dimenticare che nella legge di bilancio dello scorso anno sono state stanziate risorse a tutti i comuni italiani anche per la sicurezza degli edifici scolastici”.

Proroga al 31 dicembre

“Da ultimo – continua il comunicato – proprio ieri si è intervenuti sul termine per adeguare le scuole e gli asili nido alla normativa antincendio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2018, non risultato utile per molte scuole. Con l’unico obiettivo di permettere a tutti gli istituti di mettersi in sicurezza ed evitare che i presidi siano costretti a chiuderli impedendo l’avvio delle attività curriculari a settembre, con un emendamento a firma del MoVimento 5 stelle Senato, inserito nel Decreto-legge n. 59 contenente Misure urgenti nei settori di competenza del ministero per i Beni e le attività culturali, è stato prorogato tale termine al 31 dicembre 2019”.

Il commento della senatrice Floridia

“A settembre vogliamo che l’anno scolastico inizi senza difficoltà. Visto che, nonostante le già molte azioni messe in atto da questo Governo per permettere la messa in sicurezza degli edifici scolastici, molte scuole non sono ancora a norma – dichiara la Senatrice Floridia – ho ritenuto necessario, insieme al Capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, presentare un emendamento per prorogare al 31 dicembre 2019 i termini per l’adeguamento delle norme antincendio degli edifici scolastici perché siamo consapevoli delle difficoltà che affrontano molte scuole. Speriamo adesso, però, viste le numerose azioni poste in essere dal nostro Governo che tutte le Scuole e gli Enti locali possano mettersi in regola al più presto. La sicurezza dei nostri ragazzi prima di tutto”.