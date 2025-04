Scurria: “I fondi Pinqua per Bisconte sono già perduti”

L'exs sub commisario al Risanamento polemizza: "Basile e Puccio rispondano. Va fatto qualcosa di prezioso per Messina in alternativa"

MESSINA – Fondi Pinqua e Bisconte. Ieri l’avvio ai lavori. Particolarmente critico con il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, è l’avvocato ed ex sub commissario al Risanamento Marcello Scurria: “I fondi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare non sono i carri armati di un gioco. Non si ‘spostano’ o si perdono tirando i dadi. I finanziamenti perduti per incapacità di spesa non si recuperano. Sono perduti e basta. Le altre eventuali fonti di finanziamento dovrebbero e potrebbero essere utilizzate per realizzare altre opere utili per Messina. Milioni e milioni di euro bruciati e il rischio è che al danno si aggiunga beffa. La beffa di dover coprire con fondi comunali le spese per i lavori nel frattempo eseguiti dall’impresa. Lavori che non potranmo essere completati entro il 30 marzo 2026. I finanziamenti Pinqua sono erogati solo se tutta l’opera sarà completata e collaudata entro la scadenza del 30 marzo 2026. O tutto o niente”.

Rileva Scurria, con un video sulla sua pagina Facebook: “Sono 145 milioni per costruire 110 alloggi. E che, sommati ai precedenti 189 alloggi, determinerebbero una bomba sociale a Bisconte. Ma non so se i lavori saranno mai completati. Come fa il dg Puccio a sostenere che i fondi Pinqua siano al sicuro? Lui sostiene che, se dovessimo perdere i 100 milioni, in realtà li potremmo spostare su un’altra forma di finanziamento. Ripeto, non è un risiko. Occorre essere prudenti perché ci sono in ballo i soldi che saranno spesi dall’impresa incaricata dei lavori. Ed è chiaro che i soldi Pinqua li abbiamo già perduti. Ma, ammesso che l’altra fonte di finanziamento ci sia, i soldi di questa fonte non dovrebbero e potrebbero essere utilizzati per fare delle cose necessarie e utili per Messina, anziché perdere un finanziamento così importante? Basile e Puccio rispondano in tempi brevi”.

Basile: “Non perderemo i fondi”

Fondi del Pnrr, Piano nazionale ripresa e resilienza, e Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare: la scadenza è il 30 marzo 2026, come ha ricordato l’avvocato Scurria. Non solo per il progetto di Bisconte ma anche di Fondo Fucile e del villaggio Annunziata. Ma il sindaco Federico Basile si dice fiducioso: “Non perderemo i fondi. Porteremo a termine le opere e siamo convinti, non io ma tutti i primi cittadini che hanno progetti in corso, che la scadenza verrà prorogata”.

