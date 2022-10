Secco 3-0 del Volley Letojanni, Sicily Villafranca cede a Bronte - Tempostretto

Nella terza giornata del campionato di pallavolo di serie B vittoria per gli jonici, nulla da fare per i tirrenici

Il Volley Letojanni si aggiudica la gara contro la Re Borbone Saber Palermo conquistando altri tre punti preziosi in questo inizio di stagione. Per la formazione di mister Rigano punteggio pieno dopo due giornate, con un match in meno visto il recupero di settimana scorsa. Per la squadra di Villafranca arriva invece una sconfitta in terra etnea contro l’Aquila Bronte, prima volta in campionato che non conquista punti. Dopo essere andati sotto di due set, e un primo set tiratissimo, i tirrenici hanno reagito conquistando il terzo parziale. Non è però bastato a fare punti e la Sicily Villafranca rimane con tre punti in classifica nel girone I. Nel prossimo turno sarà derby tra le due formazioni sulla costa tirrenica.

Volley Letojanni – Re Borbone Saber Palermo 25-20 25-20 25-19

“Tre punti fondamentali – commenta a fine gara il direttore sportivo Salvatore Soraci – conquistati contro un avversario di spessore e che sicuramente reciterà un ruolo di primo piano nella stagione in corso. Un grosso plauso ai ragazzi per avere disputato una gara di alti contenuti tecnici. E adesso ci prepariamo nel migliore dei modi ad affrontare la gara di sabato contro il Villafranca, consci delle nostre possibilità”.

I letojannesi partono un po’ contratti e gli ospiti ne approfittano con Atria e Gruessner sugli scudi per conquistare un lieve vantaggio (1-3) ma Chillemi e Cortina iniziano a forzare il servizio e recuperano il vantaggio avanzando a braccetto fino al 15 pari. Chillemi in attacco e Speziale a muro guadagnano il vantaggio (17-15) e costringono Ferro al primo discrezionale. Nonostante ciò Letojanni continua a servire con grande efficienza e mette in difficoltà la ricezione palermitana. Un muro di Battiato consente il massimo vantaggio (21-17) e Ferro chiama il secondo time-out. Al rientro in campo Palermo prova ad accorciare, Rigano effettua un triplo cambio con Salomone, Vintaloro e Saitta, quest’ultimo subito incisivo in attacco portando la squadra al primo set-point. Un errore in attacco di Gruessner consegna ai padroni di casa il primo parziale.

Nel secondo set le due squadre iniziano a braccetto ma un ace e due attacchi consecutivi di Chillemi (il migliore del Letojanni con 13 punti a referto) danno il primo vantaggio (7-4) costringendo Ferro ad interrompere il gioco. Pausa che non ferma il Letojanni che al rientro in campo continua a pigiare sull’acceleratore fino ad arrivare all’11-7. Lombardo, con due punti consecutivi, prova a fare rientrare i suoi, ma è un fuoco di paglia visto che Speziale a muro, Chillemi e Torre scavano il solco decisivo arrivando fino al 20-14. Il set ormai è in discesa e un pallonetto di Balsamo chiude la contesa.

Nella terza frazione di gioco, a differenza di altre occasioni, Letojanni parte forte raggiungendo il massimo vantaggio sul 9-5. Ferro prova a rimescolare le carte, i padroni di casa abbassano un po’ la tensione e due ace di Simanella rimettono in set in equilibrio (12 pari). Torre con un attacco e un servizio vincente porta avanti i suoi, Palermo, ormai incapace di reagire, cade sotto i colpi dei locali che grazie all’ennesimo punto in attacco di Chillemi raggiungono il massimo vantaggio sul 22-16. Ferro cerca di scuotere i suoi ma la gara sembra ormai indirizzata e un attacco out di Lombardo consegna la vittoria ai letojannesi.

Aquila Bronte – Sicily Villafranca 33-31 25-20 16-25 25-19

