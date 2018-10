Il Messina Street Food registra il tutto esaurito: tanta gente anche a pranzo

Condivisione, allegria, spensieratezza e tanto buon cibo di strada. Messina Street Food Fest, anche nella seconda giornata si è confermato un evento gradito al pubblico, che ha affollato piazza Cairoli anche durante l’apertura mattutina.

Molti lavoratori, studenti e turisti, hanno scelto di trascorrere la pausa pranzo tra le postazioni food del villaggio gastronomico, approfittando della vasta scelta di specialità proposte, ben 40, non solo messinesi e siciliane, ma provenienti anche da altre regioni italiane. In serata il clou, con migliaia di persone arrivate da tutta la provincia e dalla Calabria per trascorrere momenti di relax e divertimento.

In mattinata hanno fatto visita agli operatori food alcune classi dell’Itituto Turistico Alberghiero Antonello, che già dalla prima edizione ha instaurato una sinergia con l’Organizzazione del MSFF. I ragazzi hanno ascoltato con interesse la storia delle pietanze regionali e carpito i segreti delle preparazioni.

Nell’area show cooking hanno deliziato il palato degli ospiti presenti gli chef Ambra Gigante, Seby Sorbello e Giovanni Lullo. Presente anche Mariaceleste Celi, presidente del Cirs (comitato reinserimento sociale) a cui è stato devoluto l’incasso dei tre show culinari. Il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, insieme con Mariaceleste Celi e la vice presidente del Cirs Aurora Notarianni, ha consegnato i riconoscimenti ai tre chef per il notevole contributo da loro offerto alla diffusione della cultura legata alla cucina del territorio e alla manifestazione.

Ad arricchire la serata, il vasto programma musicale, con diversi dj e due live band che si sono alternati sui due palchi allestiti in entrambi i lati della piazza.

Anche oggi e fino a domani, 14 ottobre, il Messina Street Food Fest sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e tornerà dalle 18.00 alle 01.00. Intenso il programma con lo street food dei 40 operatori gastronomici,tanti appuntamenti musicali e di intrattenimento per bambini e quattro show cooking, il cui ricavato sarà devoluto oggi all’associazione Autismo Onlus, che accoglie persone affette da questa grave patologia.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messinain partnership con il Comune di Messinae con il patrocinio della Regione Siciliana- Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Città Metropolitana di Messina, e della Camera di Commercio.