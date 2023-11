Seconda sconfitta consecutiva per il Messina, il Benevento passa di misura - Tempostretto

In campionato non era ancora capitato al Messina di perdere due partite consecutive. Il Benevento alza i ritmi e la decide nella ripresa, i locali chiudono in inferiorità numerica

MESSINA – Il Messina trova per la prima volta in stagione, considerando solo il campionato, la seconda sconfitta consecutiva. L’impresa contro il Benevento non era delle più semplici e i campani hanno portato via i tre punti dal Franco Scoglio grazie alla rete ad inizio ripresa di Improta su calcio d’angolo. Il Messina avrebbe una grandissima occasione per pareggiarla con Ragusa che spreca malamente e nel finale resta anche in dieci uomini per l’espulsione, per doppia ammonizione, rimediata da Ortisi.

La risposta del Messina, dopo la brutta prestazione di Taranto, però c’è stata: un primo tempo giocato alla pari con intensità e voglia di riscattarsi contro una squadra che due anni fa era in Serie A e lo scorso anno in Serie B. Risponde presente anche il pubblico che sostiene la squadra, tra loro anche gli studenti di Jaci e La Farina, cantando per tutta la partita ma non possono festeggiare un’impresa, tale infatti sarebbe stata se il Messina avesse strappato punti.

È stata la quinta partita in cui il Messina non ha segnato e anche se il Benevento ha creato tanto ad inizio ripresa non ha comunque dilagato nel punteggio, merito di almeno tre interventi importanti di Fumagalli. Mister Modica non ha poi così tanto da rimproverare ai suoi se non gli errori di giustezza nell’ultimo passaggio e sicuramente una tiratina d’orecchie a Ragusa per quel gol divorato. Adesso sarà importante gestire questa seconda sconfitta consecutiva, prima volta in stagione, ma dalla prossima settimana ci sarà tempo per preparare la gara in casa contro il Latina, domenica 12 novembre, finalmente con calma.

Primo tempo

Buon inizio del Messina con la Curva Sud che canta incessantemente nei primi minuti e la squadra prova a schiacciare il Benevento nella sua metà campo. Tanta intensità da entrambe le formazioni ma non ci sono conclusioni verso nessuna delle due porte nei primi quindici minuti, col possesso che però è prevalentemente del Messina. Al 16′ cross di Lia dalla destra per Cavallo che gira a centro area ma debolmente ma è la prima conclusione in porta del match.

Sale la pressione degli ospiti col Messina che vuole giocare con la costruzione dal basso e rischia due volte, prima con Fumagalli e poi con Polito. Al 24′ ancora pericoloso il Messina, sponda di Emmausso per Scafetta che calcia di prima dal limite dell’area ma colpisce troppo con l’esterno e il pallone si perde sul fondo a sinistra dalla porta difesa da Paleari. Alla mezz’ora un’altra potenziale occasione per il Messina che gioca uno schema su punizione e libera Ortisi a sinistra ma il suo cross al centro è controllato da Paleari.

Al 35′ Masciangelo semina Lia ma il suo invito per un compagno al centro è spazzato via dalla retroguardia biancoscudata. Risponde il Messina al 38′ con una buona triangolazione tra Giunta e Plescia, il primo si inserisce e tenta la conclusione rasoterra che viene bloccata dall’estremo difensore campano. Al 41′ la più grande occasione da rete della prima frazione è del Benevento che colpisce la traversa con Ferrante, abile al limite dell’area ad eludere la marcatura di Polito e calciare col sinistro. Non ci saranno altre occasioni e neanche minuti aggiuntivi al termine dei primi quarantacinque minuti.

Secondo tempo

Cambia mister Andreoletti ad inizio ripresa, fuori Talia e Ferrante dentro Bolsius e Marotta. Proprio quest’ultimo si rende subito pericoloso al 48′ con una conclusione che termina larga. Insistono i giallorossi campani con Fumagalli che compie un miracolo ancora su Marotta che colpisce da due passi e il portiere biancoscudato devia in angolo. Sulla battuta dalla bandierina Ciano pesca al limite dell’area piccola Improta che stacca più in alto di tutti e batte Fumagalli, Benevento avanti al Franco Scoglio al 51′. Il Messina è tramortito e mister Modica opera un doppio cambio per cercare di riequilibrare una partita che ora vede il Benevento padrone del campo, le sostituzioni sono Buffa e Ragusa per Franco e Cavallo.

Al 64′ è proprio Ragusa ad avere un’occasione colossale per il pareggio, Plescia difende palla al limite dell’area e serve nello spazio totalmente solo Ragusa che controlla, rientra e con la porta spalancata spara col mancino largo tra lo stupore di tutti i presenti. Al 69′ altro miracolo di Fumagalli sul colpo di test di Marotta, altro grande riflesso dell’estremo difensore biancoscudato che alza sopra la traversa e concede solo angolo, sulla battuta ancora pericolose le torri del Benevento con Kubica che colpisce e a negargli la gioia del gol ancora Fumagalli. A 71′ altro tiro verso la porta del Messina con Buffa ma la distanza è molta e la conclusione è facile preda di Paleari. Si entra nell’ultimo quarto d’ora di gara con la sostituzione per il Messina di Giunta per Firenze.

Al 79′ buona manovra del Messina sulla fascia destra, il cross trova libero Emmausso molto defilato dall’altra parte, prova a coordinarsi al volo il numero 10 biancoscudato ma la sua conclusione è fuori bersaglio. Negli ultimi minuti mister Modica opera due cambi molto offensivi: fuori Emmausso e Scafetta, dentro Luciani e Zammit. All’89’ calcio d’angolo per il Messina battuto all’indietro e la successiva palla messa in mezzo è troppo sul portiere. Messina che all’90’ resta in inferiorità numerica, l’arbitro gli mostra il secondo cartellino giallo e lo manda anticipatamente negli spogliatoi. Nel finale ci prova comunque il Messina ma nei quattro minuti di recupero non riesce a costruire un tiro e il Benevento gestisce palla e tempi per portare a casa il massimo risultato col minimo sforzo.

Acr Messina – Benevento 0-1

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Manetta, Ortisi; Scafetta (dal 81′ Luciani), Franco (dal 59′ Buffa), Giunta (dal 75′ Firenze); Cavallo (dal 59′ Ragusa), Plescia, Emmausso (dal 81′ Zammit).

In panchina: De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Frisenna, Zunno.

Allenatore: Giacomo Modica.

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra (dal 82′ Benedetti); Improta (dal 77′ Capellini), Talia (dal 46′ Bolsius), Agazzi, Masciangelo; Karic, Ciano (dal 63′ Kubica); Ferrante (dal 46′ Marotta).

In panchina: Manfredini, Nunziante, Alfieri, Pinato, Tello, Viscardi, Masella, Carfora, Ciciretti.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

Marcatori: Improta 51′ (B).

Ammoniti: Talia 30′ (B), Ortisi 34′ (M), El Kaouakibi 59′ (B), Berra 70′ (B), Karic 88′ (B), Ortisi 90′ (M).

Espulsi: Ortisi per doppia ammonizione.

Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 0’ + 4’.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze.

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro & Michele Decorato di Cosenza.

Quarto ufficiale: Samuel Dania di Milano.

