L'area riservata alla sosta dei bus non si concilia con quella riservata al parcheggio disabili. L'Atm dovrebbe chiarire

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma il posto disabili c’è o non c’è? In via P. Castelli.”

La domanda è più che legittima. Opportuna la segnalatica orizzontale per riservare lo spazio alla sosta degli autobus ma lo stallo riservato al parcheggio disabili che fine fa?