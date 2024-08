Segue una ragazza fino a casa e la molesta, arrestato 33enne per violenza sessuale

L'intervento dei carabinieri a Gioiosa Marea

GIOIOSA MAREA – Un arresto per tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Le prime molestie in strada a Gioiosa Marea. Una giovane stava rientrando a casa in motorino quando un uomo ha cominciato a molestarla. In attesa che il cancello condominiale si aprisse, è stata avvicinata dallo sconosciuto che l’ha aggredita prima verbalmente. Poi l’uomo si è avvinghiato su di lei ma la ragazza è riuscita a scappare e a entrare nel condominio.

Prima di raggiungere la porta di casa, nelle scale, la giovane ha scoperto che l’aggressore la stava seguendo. All’arrivo del padre della ragazza, che è stato minacciato, è nata una collutazione tra i due. Poi l’uomo, un 33enne, è scappato ma è stato raggiunto dai carabinieri di Gioiosa Marea che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Nella mattinata di ieri, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, il Gip Ugo Domenico Molina ha disposto gli arresti domiciliari.