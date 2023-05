Dal Seguenza all'aerospazio, l'ing. Simone Pirrotta torna tra i banchi di scuola - Tempostretto

Responsabile dell'Ufficio di Esplorazione robotica all’Agenzia Spaziale Italiana, ha raccontato la sua storia agli studenti

Alunno del liceo Seguenza dal 1990 al 1995, è tornato tra i banchi di scuola per tenere un seminario sulle missioni spaziali, rivolto agli alunni dell’indirizzo Scienze applicate.

L’ing. Simone Pirrotta, responsabile dell’Ufficio di Esplorazione robotica all’Agenzia Spaziale Italiana, dove lavora dal 2007, ha intrattenuto i ragazzi descrivendo il suo percorso di studi e l’affascinante ambito di ricerca dell’Esplorazione spaziale robotica e del suo ruolo di capo progetto di missioni o strumenti per missioni di esplorazione del Sistema Solare (interno), con particolare riferimento a Luna e Marte, che lo vede rappresentante dell’Agenzia in diversi tavoli internazionali, sempre sull’Esplorazione.

Pirrotta ha poi descritto le missioni ArgoMoon e LICIACube, le prime italiane nello Spazio Profondo e condotte in collaborazione con Nasa.

“Per gli studenti che hanno fruito di questa esperienza – dice la preside Lilia Leonardi – è stato emozionante confrontarsi con un loro ex compagno di Liceo, oggi divenuto un apprezzato scienziato. L’ing. Pirrotta ha saputo trasmettere la sua passione, alleggerendo la complessità degli argomenti trattati mediante una esposizione piacevole ed a tratti divertente. Sono certa che la finalità formativa di questa conferenza abbia colto pienamente nel segno, grazie anche all’esempio offerto da Pirrotta il quale ha dimostrato ai nostri studenti che qualunque sogno è realizzabile se viene affrontato con l’impegno nello studio e con la giusta passione”.

Nato a Messina nel 1977, dopo esperienze nel mondo della ricerca dell’industria, l’ing. Simone Pirrotta è impegnato in progetti di ricerca all’Agenzia Spaziale Italiana dal 2007 ed è attualmente Responsabile dell’Ufficio “Esplorazione Robotica”.

Capo progetto di iniziative per sviluppo di strumenti e missioni per Esplorazione del Sistema Solare, in particolare di Marte (es. MaMISS per la missione ESA ExoMars), Luna e asteroidi. Responsabile per Asi delle missioni IKUNS (in orbita dal 2018), LICIACube (lanciato con DART di NASA nel novembre 2021), LARES2 e Astrobio (con VegaC nel luglio 2022), ArgoMoon (lanciato da SLS durante la missione NASA Artemis1). Delegato per l’ASI all’International Space Exploration Coordination Group e all'”Exploration and Utilization Board” di ESA. È PoC per la collaborazione con il Solar System Exploration Research Virtual Institute di NASA. È stato, per turni, direttore del Centro Spaziale Luigi Broglio di ASI, sito a Malindi, Kenya. Ha avuto esperienze di didattica presso Università e tiene lezioni ad invito sulle tematiche di Space Projects Management e System Engineering. È autore e coautore di diversi articoli scientifici, organizzatore di sessioni a conferenze e occasionalmente divulgatore in eventi per il pubblico.