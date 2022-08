"Sei bellissima stasera", a Scaletta si presenta il nuovo libro di Andrea Ambrosino - Tempostretto

La libertà della donna è al centro del volume dello scrittore fiorentino, che ha scelto il centro jonico come sua nuova casa

SCALETTA – “Fatti baciare stupido. Baciami. Goditi la tua notte. Questa notte sarà il tuo trionfo”. Bastano queste parole per comprendere il tenore e anche il tormento che si nasconde dietro al libro “Sei Bellissima Stasera – The Passion of Nina”, che sarà presentato a Scaletta Zanclea il prossimo 11 agosto alle ore 19.00 nello spazio del Chiosco Prime Stone, in Piazza Stazione. All’evento parteciperanno, oltre all’autore, Andrea Ambrosino, anche Annalisa Cordaro, assessore alla Cultura del Comune di Scaletta Zanclea.

“Sei Bellissima Stasera” è l’ultimo libro dell’autore fiorentino, che oramai ha eletto a sua casa il comune di Scaletta Zanclea. Proprio qui, otto anni fa, iniziò la sua vita da scrittore con la pubblicazione del libro “Vento Canale”, che dipingeva la piccola cittadina nella provincia di Messina a palcoscenico di un racconto degno di Sherlock Holmes. “Sei Bellissima stasera” è un libro che si presenta come un classico new adult, ma che ha cura di portare sulla scena figure femminili forti e indipendenti: dalla protagonista, Nina, che vuole vivere la sua vita senza legarsi, a Monica, scappata con una figlia da un marito violento, che sceglie di fare la sex worker dopo aver perso il suo posto da insegnante, passando poi per Fran, Bunny e Magdalene… Donne vere che compiono scelte fin troppe volte mal viste da una società che tende ad avere una doppia morale sul chi fa cosa.

Il libro, lanciato in occasione dell’ultimo Salone del Libro di Torino, pone al centro il rapporto tormentato fra Nina e Brad, con le loro rispettive paure e segreti. Pubblicato da Echos Edizioni, a breve sarà disponibile anche nel formato ebook, mentre è in fase di realizzazione l’edizione in audiolibro.