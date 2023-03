Le senatrici Floridia e Musolino in Commissione vigilanza Rai - Tempostretto

Nominate due messinesi

MESSINA – Le senatrici messinesi Barbara Floridia e Dafne Musolino sono fra i 42 membri che compongono la Commissione Vigilanza Rai.

“Sono contenta di far parte di questa Commissione – ha dichiarato la senatrice Musolino – che mi darà la possibilità di far parte di un organismo fondamentale per garantire il corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo”.

“Auspichiamo che la Rai inizi a rispettare davvero il pluralismo senza piegarsi esclusivamente alle logiche di chi governa, ignorando i partiti che sono entrati in parlamento – aggiunge Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, commentando la nomina di Musolino -. Ad oggi, ad esempio, la presenza di Sud chiama Nord, che alle elezioni politiche ha preso l’1% nazionale eleggendo due parlamentari, in Rai è praticamente nulla, mentre altri partiti del nostro stesso peso politico, vedi Noi Moderati, riempiono i palinsesti Rai.”