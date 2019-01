Smaltimento rifiuti speciali ai cantieri, condannati in primo grado i Palumbo

MESSINA - Sette condanne in primo grado per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali ai Cantieri Navali Palumbo, tra il 2011 e il 2013. E' la sentenza emessa dal giudice Mario Samperi in accoglimento, quasi integrale, della richieste del pubblico ministero Fabrizio Monaco.

Le pene più pesanti, sei anni, sono per i fratelli Antonio e Raffaele Palumbo, ma ci sono anche altre cinque condanne: Santi Scopelliti, 4 anni e 2 mesi; Raffaele Donnarumma, 4 anni e 2 mesi; Salvatore Croce, 3 anni; Mario Fierro, 2 anni; Giuseppe Costa, un anno e 10 mesi.

Condanne anche per le tre società imputate (Palumbo spa, Futura Sud srl e Stabia Yachting & Coating srl), con risarcimento danni per le parti civili, il Wwf e il Comune di Messina.