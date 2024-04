“Senti come io sento”. Al Comune di Messina si potrà provare cosa si vive con autismo

Esperienza guidata a Palazzo Zanca

Chi accederà al palazzo comunale di Messina mercoledì 10 aprile, a partire dalle 10:30, avrà la possibilità di vivere un’esperienza significativa, comprendendo più da vicino cosa vive ogni giorno una persona nello spettro autistico.

È l’iniziativa di inclusione e condivisione che l’Unità di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e l’Asp di Messina, promuove nell’atrio di ingresso di Palazzo Zanca.

Percorso sensoriale

Un percorso sensoriale strutturato attraverso i cinque sensi (vista, udito, tatto, gusto e olfatto) che tutti potranno effettuare e che in particolare è rivolto ai dipendenti comunali con l’obiettivo di conoscere in modo concreto sensazioni e percezioni di chi vive una neurodivergenza. Tale consapevolezza può essere determinante nel favorire una reale inclusione sociale di coloro che vivono con una disabilità.

“Siamo felici – ha detto il dirigente del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito – di poter essere presenti sul territorio con i nostri professionisti in un’attività così significativa. Sviluppare percorsi di inclusione è uno degli strumenti che può favorire una reale presa in carico di una persona autistica. Ringrazio l’amministrazione comunale per la sinergia e la disponibilità”.