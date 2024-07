“Senza le indennità promesse”, i dipendenti comunali sul piede di guerra

Infuocata assemblea sindacale a Palazzo Zanca

MESSINA – “Sono i dipendenti comunali che erogano i servizi. Cari amministratori e dirigenti, voi non avete ancora accolto le nostre istanze riguardo alle indennità, buoni pasto e altri diritti, nonostante le promesse del sindaco. Si tratta di volontà politica o incuria procedurale?”. Il polemico intervento del dirigente Peppe Previti è avvenuto in un’assemblea animatissima al Salone delle bandiere di Palazzo Zanca. Fp Cgil, Uil Fpl, Csa e Silpo hanno promosso l’incontro sindacale. Tante le rivendicazioni messe sul tavolo e indirizzate al sindaco Basile, al direttore generale Salvo Puccio e ai dirigenti.

Previti ha polemizzato in merito al discusso aumento delle indennità da parte di chi amministra e ha dichiarato: “Basta contrapposizioni tra vecchi e nuovi dipendenti di Palazzo Zanca. I vecchi impiegati sono quelli che hanno contribuito a sanare la situazione di dissesto”.

Le richieste dei sindacati

Ecco le loro richieste: “Si erano stabiliti accordi e impegni con date da rispettare e nuovi istituti contrattuali da applicare. Ricordiamo gli impegni assunti affinché fossero predisposti tutti gli atti amministrativi necessari all’erogazione nel mese di giugno 2024 delle indennità di:

● disagio, rischio, maneggio valori;

● ulteriori responsabilità stato civile e anagrafe,archivisti informatici, compensi messi notificatori;

● responsabilità;

● servizio esterno e funzione agli aventi diritto del Corpo della Polizia Locale;

● incentivi al personale tecnico ed amministrativo inserito nei gruppi di lavoro a progetto;

Ricordiamo

● l’impegno assunto dal sindaco sul nuovo Piano Triennale con il relativo aumento della Dotazione

organica a 1700 unità lavorative;

● quanto concordato sulle attivazioni delle procedure per il Differenziale Stipendiale ex P.E.O. a

partire dal 1 gennaio 2023;

● attivazione delle procedure relative alle Progressioni Verticali che si dovevano completare entro

il 2024;

● la dovuta erogazione, nel mese di settembre 2024, della Performance anno 2023, con l’immediata

predisposizione a completare le schede di valutazione da parte dei Dirigenti e, successivamente,

avviare le procedure per il pagamento;

● l’impegno entro il I° semestre 2024 dell’istituzione delle posizioni organizzative”.

E ancora: “Inoltre ricordiamo il grave disagio da parte dei dipendenti aventi diritto della mancata puntualità nell’erogazione dei buoni pasto e che nonostante i solleciti le criticità rimangono. Quella che si palesa è una situazione inaccettabile e priva di alcuna giustificazione che penalizza pesantemente sia economicamente che giuridicamente i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Messina”.