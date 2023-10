Nuove segnalazioni ma sono diverse le zone a Messina in sofferenza

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da due giorni senz’acqua al villaggio Cep. Serbatoi vuoti e paghiamo regolarmente le bollette Amam…”.

Due lettori hanno indicato il problema in questa zona, che s’aggiungono, in questi giorni, alle carenze d’acqua denunciate nei quartieri lombardo e americano e in via Catania.

Abbiamo segnalato ad Amam.