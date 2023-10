"Carenza d'acqua nei Quartieri lombardo e americano" - Tempostretto

Dopo la segnalazione in via Catania, cittadini indicano altre zone critiche

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, sono una vostra lettrice che abita in via Catania. Dal 16 ottobre siamo senza’acqua”. A sua volta, scrive il lettore Sergio Martino: “Il Quartiere lombardo soffre da tempo di una pessima distribuzione idrica. In questi giorni, in maniera alternata, l’acqua è arrivata alle 7 e già verso le 11 è stata tolta. Ciò comporta, per una famiglia media, la necessità di disporre di una scorta di almeno 500 litri per il resto della giornata, oltre ai costi di energia per le autoclavi”.

E ancora un’altra persona: “Come mai da due giorni, al quartiere americano, l’acqua arriva col contagocce e nessuno ne parla?”.

Abbiamo segnalato ad Amam.

