Sequestro navi Caronte. Gli albergatori di Panarea: "Subito una soluzione" - Tempostretto

Sono preoccupati in vista dell'imminente stagione turistica

L’Associazione Albergatori di Panarea esprime preoccupazione in merito al sequestro da parte della magistratura delle navi adibite al trasporto merci sulle isole Eolie.

“Questa situazione rischia di causare gravi disagi all’economia dell’isola, in particolare per quanto riguarda la consegna di derrate alimentari e merci in genere. Le isole Eolie, e in particolare Panarea, dipendono fortemente dal regolare flusso di rifornimenti per garantire la soddisfazione delle esigenze quotidiane dei residenti e dei turisti. Il sequestro delle navi di trasporto merci ha interrotto tale flusso vitale, mettendo a rischio l’approvvigionamento di beni fondamentali per la comunità locale”.

L’Associazione Albergatori di Panarea, pertanto, “sollecita le autorità competenti a prendere in considerazione la possibilità di fornire alternative immediate per l’espletamento del servizio di consegna merci e derrate alimentari. È fondamentale garantire una soluzione tempestiva per evitare gravi ripercussioni suIl’economia locale e sulla qualità della vita dei residenti e dei visitatori dell’isola. La continua indisponibilità delle navi adibite al trasporto merci potrebbe portare a un aumento dei costi, a ritardi nelle consegne e alla carenza di prodotti essenziali. Tali conseguenze potrebbero danneggiare l’immagine turistica dell’isola e compromettere la fiducia dei visitatori, con conseguenze negative per il settore turistico locale”.

L’Associazione Albergatori di Panarea “è pronta a collaborare con le autorità competenti e gli operatori del settore per individuare soluzioni alternative sostenibili che possano garantire un regolare flusso di approvvigionamenti. È essenziale agire rapidamente per minimizzare gli impatti negativi di questa situazione sulle attività economiche dell’isola. Restiamo in costante contatto con le istituzioni locali e regionali al fine di monitorare da vicino l’evolversi della situazione e adottare eventuali misure necessarie per mitigare gli effetti negativi sulla comunità locale”.