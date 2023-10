Serie A. Ct Vela Messina e Filari Tennis in trasferta nel Lazio - Tempostretto

Peloritani impegnati contro il Tc Parioli in A1, mentre i tirrenici ospiti dell'Eur Sporting Club in A2

Seconda trasferta consecutiva per il Ct Vela Messina che, domenica 22 ottobre, sarà di scena a Roma, sui campi all’aperto in terra rossa del Tc Parioli nella terza giornata di Serie A1 e ultima del girone di andata. Trasferta laziale anche per il Filari Tennis impegnato per la quarta di Serie A2 sui campi, sempre in terra rossa all’aperto, dell’Eur Sporting Club.

Classifica alla mano, si tratta di una sorta di testa coda fra il Ct Vela primo con 4 punti, insieme con Selva Alta, e i capitolini ultimi con zero punti. Sfida decisamente più impegnativa per il Filari che, comunque fin qui in stagione non ha ancora perso, incontrerà la prima del girone che ne ha vinte tre su tre.

Pre partita Tc Parioli – Ct Vela Messina

Non ci saranno sostanziali novità, in casa Ct Vela, negli uomini che saranno a disposizione del capitano Francesco Caputo, il quale potrà contare, così come nei due turni precedenti, su Julian Ocleppo, sui fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, sull’austriaco Gerald Melzer e su Fabio Varsolana. Rispetto al passato, in questa occasione, sarà presente anche Fernando Romboli che, quindi, potrà dare il suo prezioso apporto in doppio.

Il Tc Parioli dovrebbe proporre l’esperto tennista serbo Miljan Zekic (numero 367 al mondo) e i vivai Pietro Rondoni, Gabriele Vulpitta e Teo Masera. Nell’altro incontro della terza giornata, del girone 2 del campionato di tennis a squadre di Serie A1, si affronteranno il Selva Alta Vigevano e il Tc Pistoia.

Pre partita Eur Sporting Club – Filari Tennis

La formazione del capitano Angelo Giacobbe si presenterà in terra romana senza i suoi stranieri, tutti impegnati in tornei all’estero in questo weekend, giocheranno quindi gli italiani Luca Castelnuovo (classifica 2.3), Federico Serena (2.5), e i due vivaio Alberto Caratozzolo (2.6) e Francesco Conti (3.1) per il Filari Tennis.

Il circolo capitolino tra le sue file può annoverare Maximilian Marterer tedesco numero 127 del mondo, Alvaro Loperz numero 372 del ranking Atp, Mats Moraing e Kilia Feldbausch. Tra gli italiani, tutti del vivaio, Massimo Giunta, Niccolò Ciavarella, Daniele Minighini, Lorenzo Leti, Lorenzo Russano, Andrea Giulianelli, Riccardo Terzoli, Leonardo Leti e Pietro Sagone quest’ultimo, under 16, ha la classifica 2.7 la più bassa di tutta la squdra.

