Serie C, il Catania non rispetterà i termini della fideiussione

"Il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che la piazza si aspettava", la lettera di scuse del club

CATANIA – Il Catania è in campo per l’impegno di Coppa Italia contro il Vicenza, ma fa discutere l’ammissione della società con un comunicato pubblicato nella giornata di venerdì 7 agosto in cui la società si prende la responsabilità di non riuscire a rispettare i tempi per la fideiussione.

Sembra quasi uno scherzo del destino in un momento in cui al Messina è stato non accolto il ripescaggio, in realtà perché non c’erano abbastanza posti disponibili in quanto la domanda era stata presentata in modo corretto, i cugini del Catania potrebbero andare incontro ad una penalizzazione per non aver rispettato una scadenza, anticipata dalla Lega di tre giorni.

Il comunicato del Catania

Di seguito il comunicato del Catania: “I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall’anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza”.

“Il Board – si legge ancora – ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all’origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste”.

“Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione” è la conclusione della nota della società.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del Catania