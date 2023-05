Serie C. Il Ct Vela maschile cede in finale playoff - Tempostretto

La squadra femminile impegnata in Serie B1 di scena domani a Bari in trasferta

Nulla da fare per la squadra maschile di serie C, sconfitta anche nella gara di ritorno della finale playoff dal Team Proietti. Alla final four, dunque, accedono i catanesil Team Proietti che, dopo il 4 a 2 ottenuto sui campi di viale della Libertà, ha avuto la meglio, nei giorni scorsi, nel match di ritorno con il punteggio di 3 a 1, ponendo fine alla bella avventura della formazione messinese.

La formazione peloritana ha abdicato dopo gli incontri si singolare, sotto per 1-3 anche il pari sarebbe servito a poco. Si chiude dunque così la parentesi dei campionati maschili del Ct Vela Messina, che in campo maschile il prossimo anno avrà sempre la squadra maggiore in Serie A1 e continuerà a poter far crescere il proprio vivaio con la squadra in Serie C.

Per il Proietti Tennis Team adesso si aprono le porte della fase finale regionale. Dal 2 al 4 giugno a Sciacca affronterà i padroni di casa del Tc Sciacca, il Tc Caltanissetta e il Mediterraneo Sporting Club.

Per la squadra femminile difficile trasferta a Bari

Si giocano domani (domenica 28 maggio, con inizio alle 10) gli incontri della terza giornata del campionato di tennis a squadre di serie B femminile. Le ragazze del Ct Vela avranno un compito durissimo. Trasferta a Bari per le peloritane che affronteranno la capolista del girone 1, con due vittorie in due gare e una quoziente vittorie migliore rispetto al Ct Eur, altra squadra a punteggio pieno. Le pugliesi, infatti, hanno vinto entrambi i match per 4 a 0, all’esordio contro la Sc Canottieri Casale (che nel turno precedente ha battuto proprio le messinesi) e domenica scorsa sui campi del Tc Rungg SuedTirol.

Sarà un incontro, sulla carta, proibitivo per la formazione del capitano di Gino Visalli, reduce da due sconfitte consecutive, rimediate nelle prime due giornate di campionato contro il Tc Eur e contro Casale.

Il programma della terza giornata (domenica 28 maggio ore 10): Tc Rungg SuedTitol-Ct Firenze; At Piombino-Ct Eur; Ct Bari-Ct Vela. Riposa: Sc Casale.

Classifica: Ct Bari e Cr Eur 6; At Piombino e Sc Casale 3; Ct Firenze, Ct Vela e Tc Rungg SuedTirol 0.