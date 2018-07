Il Città di Messina presenta la nuova stagione agonistica

Il Città di Messina, nella giornata di domani, presenterà la nuova stagione agonistica. Nel corso della conferenza stampa che avrà inizio alle ore 11.00 presso i locali dell'azienda Lo Re, in via Acireale, i massimi vertici societari peloritani non solo presenteranno la nuova stagione, ma anche le date del ritiro e l'organigramma societario.