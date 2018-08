Il Città di Messina prosegue la serie di aichevoli ad Antillo

Dopo aver paerto con una cinquina la prima uscita stagionale, il Città di Messina prosegue ad Antillo la preparazione in vista della nuova stagione agonistica fissando nuove amichevoli. La società giallorossa, mediantge un comunicato stampa, rende nota, in sintonia con la Società Antillese, la data della prossima gara valevole per la seconda uscita stagionale.

Domani infatti, con inzio alle ore 17.00 vi è in programma la seconda amichevole proprio contro la squadra antillese. I massimi vertici societari peloritani tiene sottolineare la positiva e piena collaborazione con il Comune DiAntillo che in questi giorni sta ospitando il ritiro estivo giallorosso, ringraziando il Sindaco Davide Paratore.