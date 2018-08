Il Città di Messina ufficializza Bellopede. Il 26 primo turno di Coppa.

Il Città di Messina resta vigile sul mercato per limare e perfezionare la rosa di mister Furnari.



Questa mattina è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Matteo Bellopede, figlio di Antonio, storica bandiera del calcio messinese degli anni 80'.

Difensore centrale, classe 1999, Bellopede aveva raggiunto il resto del gruppo durante il ritiro di Antillo e dopo una prima fase di valutazione, ha convinto lo staff tecnico che ne ha avallato l'acquisto definitivo.

Aumenta dunque il parco Juniores targato CdM che non sembra voler chiudere con le operazioni in entrata.

Il Direttore Sportivo Angelo Alessandro e quello Generale Giovanni Cardullo, sembrano intenzionati a puntellare ulteriormente l'organico con l'arrivo di un attaccante. Tuttavia nei prossimi giorni andrà anche sfoltita la rosa per arrivare alle 24 unità annunciate dalla Società.

Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la data definitiva del turno preliminare di Coppa, in attesa della composizione dei gironi di Serie D, che vedrà Bombara e compagni esordire al Giuseppe Lopresti di Palmi contro la Palmese, Domenica 26 Agosto alle ore 16:00.