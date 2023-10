Serie D. Disfatta Sant'Agata, la Nuova Igea Virtus vince il derby - Tempostretto

I barcellonesi operano il sorpasso, per il Sant'Agata nel prossimo turno La Fenice Amaranto, la formazione reggina ha centrato la terza vittoria consecutiva

Gli occhi erano puntati al “Biagio Fresina” sulla sfida tutta messinese tra Città di Sant’Agata e Nuova Igea Virtus valida come ottava giornata di campionato in Serie D nel girone I. A prevalere sono stati gli ospiti giallorossi che hanno trovato la quarta vittoria del torneo con il nuovo allenatore Francesco Di Gaetano. In vantaggio con Isgrò e Longo hanno tenuto a bada la reazione locale che si è concretizzata con la rete di Mincica che ha accorciato soltanto le distanze.

Tre punti pesantissimi che valgono il sorpasso proprio sul Sant’Agata, longanesi adesso sesti con i santagatesi che scalano in settima posizione. Per i biancazzurri sarà una settimana nuovamente carica di aspettative perché nel prossimo turno giocheranno, stavolta fuori casa, un altro delicatissimo match contro La Fenice Amaranto.

I reggini hanno superato per 0-2 (reti di Marras e Cham) fuori casa la Gioiese, terza vittoria consecutiva dopo un inizio un po’ a rilento. Non sarà però la prossima degli amaranto che infrasettimanale giocheranno ad Acireale una delle partite che devono recuperare, potrebbero quindi arrivare già col sorpasso operato alla sfida di domenica prossima col Sant’Agata. Nuova Igea Virtus che invece attende il Ragusa.

Città Sant’Agata – Nuova Igea Virtus 1-2

Al 7’ Aquino semina il panico sulla fascia e prova a sorprendere Staropoli dalla linea di fondo ma il portiere ospite allontana. Un minuto dopo Ambro serve con uno scavetto Carrozzo in area che calcia ma Staropoli si supera e con una super parata mette in angolo. Al 22’ Aquino si accentra dalla destra e serve Marcellino che prima fa sedere Ventura ma al momento della conclusione colpisce male e Staropoli para e blocca. Al 27’ Iovino rinvia lunghissimo per Mincica che vede il portiere fuori e prova a superarlo trovando la parte alta della rete. Al 29’ arriva il vantaggio dell’Igea: Staropoli controlla un cross e lancia con un rinvio Isgrò che dalla fascia destra si accentra e calcia da posizione ravvicinata per il vantaggio ospite. Al 38’ Marcellino serve Aquino con un filtrante e da posizione defilata quest’ultimo serve Carrozzo al centro che da ottima posizione calcia ma trova la respinta della difesa. Al 47’ rigore dubbio non concesso al Sant’Agata per un tocco con il braccio in area di un difensore ospite, con l’arbitro che lascia proseguire.

Al 51’ Nunez serve Longo in area che calcia ma trova la parata di Iovino. Al 55’ arriva il raddoppio dell’Igea: ancora Nunez a servire Longo che dal limite lascia partire il destro che si insacca alle spalle di Iovino. Al 58’ accorcia il Sant’Agata: Cavalli dalla destra crossa per Mincica che anticipa Filosa e con il destro beffa Staropoli. Al 62’ il Sant’Agata va vicinissimo al pareggio prima con il tiro da fuori di Saverino che colpisce il palo e sulla ribattuta non arriva Mincica ma arriva Aquino che calcia ma trova la miracolosa risposta di Staropoli in angolo. Al 80’ De Gaetano calcia al volo dal limite ma il suo tiro finisce alto. Al 84’ Mincica serve Capogna in area, quest’ultimo viene atterrato da un difensore quando si trovava tutto solo contro il portiere, per l’arbitro però è tutto regolare.

