Serie D. Igea sconfitta in casa, Sant'Agata fa festa a Castrovillari - Tempostretto

In archivio la prima giornata di Serie D. Tra gli altri risultati si segnala la vittoria del Trapani con l'ex Messina Kragl in gol

Iniziano in maniera completamente opposta i campionati di Nuova Igea Virtus, neopromossa in Serie D, e del Città di Sant’Agata, da anni ormai una certezza del girone I, nel massimo campionato di calcio non professionistico. La prima giornata della Serie D 2023/2024 ha visto le due formazioni della provincia messinese esordire, in casa i longanesi sconfitti per una rete a zero dall’Acireale, mentre in trasferta a Castrovillari i biancazzurri si sono imposti segnando due reti senza subirne alcuna.

Le altre squadre a vincere nel primo turno sono state il Trapani dell’ex Messina Kragl, Licata, Lamezia Terme, Real Casalnuovo, Vibonese e Locri, un solo pari tra Canicattì e Siracusa in attesa che al campionato venga aggiunta anche la Reggina. Settimana prossima barcellonesi in trasferta a Ragusa, Sant’Agata attende il Trapani tra le mura amiche, già una rivincita del primo turno di Coppa Italia che vide i trapanesi imporsi allo stadio “Fresina” per 0-3.

Nuova Igea Virtus – Acireale 0-1

Il ritorno al d’Alcontres-Barone per la prima giornata del campionato di serie D non sorride ai giallorossi di mister Ferrara. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, frutto di un atteggiamento di squadra al limite della perfezione, Biondo e soci sono costretti a rincorrere la segnatura di Romano su assist di Tufano dopo dieci minuti nella ripresa. La reazione c’è, tuttavia i giallorossi non riescono a trovare il pareggio, uscendo comunque tra gli applausi dei tifosi di casa. La bella cornice di pubblico fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti.

Castrovillari – Città di Sant’Agata 0-2

Anche per i tirrenici un primo tempo che non vede nessuna delle due squadre sbloccare il risultato. Gli uomini allenati da mister Michele Facciolo la sbloccano nel secondo tempo con Ambro al 64′ e poi approfittato delle ripartenze che concede la squadra di casa per raddoppiare nei minuti di recupero con Mal.