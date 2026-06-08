Serie D, il Milazzo pensa alla prossima stagione e cerca nuovi potenziali soci

C'è la volontà di proseguire nel massimo campionato dilettantistico, ma viene fissata una scadenza al 20 giugno per ricevere manifestazioni di interesse

MILAZZO – Il primo campionato del Milazzo in Serie D è andato oltre ogni rosea aspettativa, salvezza già in cassaforte a metà percorso e tanta esperienza e crescita sia per la società che i giovani del gruppo squadra. Così si pensa già al prossimo campionato nel massimo torneo dilettantistico ma ferma la volontà di proseguire il progetto il Milazzo si guarda intorno e fissa una scadenza al 20 giugno.

La comunicazione della Ss Milazzo

Così sui propri canali ufficiali la società mamertina: “La Ss Milazzo comunica che, al termine di confronto all’interno dell’attuale dirigenza e dopo una stagione ricca di soddisfazioni, l’intento comune è quello di proseguire il progetto sportivo anche nella prossima stagione”.

Il comunicato prosegue: “La società pertanto è alla ricerca di nuovi potenziali soci, in modo da poter garantire al meglio l’andamento dell’annata sportiva nel prossimo torneo di Serie D. Chiunque manifestasse una qualsiasi forma di interesse, potrà presentare le proprie proposte alla SS Milazzo entro il 20 giugno. In tale data verrà fatto un punto definitivo della situazione su quali condizioni e potenzialità programmare o su altre valutazioni del caso”.