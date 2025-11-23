Serie D. Il Savoia balza in testa, l’Igea fermata a reti bianche in casa

I risultati della 13ª giornata e la classifica aggiornata del girone I. Il Milazzo vince di misura, in corso Gela-Nissa
Sorpasso in testa alla classifica con il Savoia che espugna un “Franco Scoglio” pesantissimo, per la pioggia caduta durante la gara, e superando il Messina per 1-0 si issa a quota 25 punti. La Nuova Igea Virtus pareggia in casa 0-0 contro il Ragusa e non difende la leadership. Davanti poi vincono anche Sambiase e Ac Palermo, quest’ultimi recuperano contro la Nissa mercoledì 26 novembre. In caso di vittoria appaierebbero i campani come capolista del girone I. La Nissa cade a Gela e resta, in attesa dell’esito del recupero, a 21 punti. Tra le messinesi vittoria del Milazzo con il gol su rigore di Giunta, mentre la Reggina espugna il campo dell’Enna.
Risultati 13ª giornata
Acireale – CastrumFavara 1-2
Ac Palermo – Gelbison 3-0
Enna – Reggina 0-1
Paternò – Sambiase 0-1
Sancataldese – Vibonese 1-1
Acr Messina – Savoia 0-1
Nuova Igea Virtus – Ragusa 0-0
Vigor Lamezia – Milazzo 0-1
Gela – Nissa 1-0
Classifica del girone I
Savoia 25
Nuova Igea Virtus 24
Sambiase 23
Ac Palermo 22*
Nissa 21*
Milazzo 21
Vibonese 20
Gela 19
Castrumfavara 16
Reggina 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Acireale 13
Sancataldese 12
Ragusa 11
Paternò 9
Acr Messina 6 (14 punti di penalizzazione)
*una partita in meno