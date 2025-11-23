Serie D. Il Savoia balza in testa, l’Igea fermata a reti bianche in casa

I risultati della 13ª giornata e la classifica aggiornata del girone I. Il Milazzo vince di misura, in corso Gela-Nissa

Sorpasso in testa alla classifica con il Savoia che espugna un “Franco Scoglio” pesantissimo, per la pioggia caduta durante la gara, e superando il Messina per 1-0 si issa a quota 25 punti. La Nuova Igea Virtus pareggia in casa 0-0 contro il Ragusa e non difende la leadership. Davanti poi vincono anche Sambiase e Ac Palermo, quest’ultimi recuperano contro la Nissa mercoledì 26 novembre. In caso di vittoria appaierebbero i campani come capolista del girone I. La Nissa cade a Gela e resta, in attesa dell’esito del recupero, a 21 punti. Tra le messinesi vittoria del Milazzo con il gol su rigore di Giunta, mentre la Reggina espugna il campo dell’Enna.

Risultati 13ª giornata

Acireale – CastrumFavara 1-2

Ac Palermo – Gelbison 3-0

Enna – Reggina 0-1

Paternò – Sambiase 0-1

Sancataldese – Vibonese 1-1

Acr Messina – Savoia 0-1

Nuova Igea Virtus – Ragusa 0-0

Vigor Lamezia – Milazzo 0-1

Gela – Nissa 1-0

Classifica del girone I

Savoia 25

Nuova Igea Virtus 24

Sambiase 23

Ac Palermo 22*

Nissa 21*

Milazzo 21

Vibonese 20

Gela 19

Castrumfavara 16

Reggina 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Acireale 13

Sancataldese 12

Ragusa 11

Paternò 9

Acr Messina 6 (14 punti di penalizzazione)

*una partita in meno