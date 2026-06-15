Serie D, la Nuova Igea Virtus sceglie Ferraro come nuovo allenatore

La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto già avanti con la programmazione. Qualche giorno fa annunciato il ds Castorina che ha chiuso immediatamente per il tecnico

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La Nuova Igea Virtus rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Emanuele Ferraro. La squadra dopo aver mancato i playoff ed essere stata condizionata nello scorso campionato di Serie D da una penalizzazione di cinque punti, mentre era in corsa per il primo posto, ripartirà dal tecnico classe 1978 e di origini messinesi.

L’allenatore infatti è originario di Casalvecchio Siculo e dopo una lunga e rinomata carriera da calciatore professionista, è reduce da una stagione importante al timone della compagine nerorosa dell’Athletic Club Palermo, squadra sorpresa della passata stagione giunta ai playoff. Prima dell’esperienza nel capoluogo siciliano, Emanuele Ferraro ha guidato le panchine delle formazioni giovanili della Salernitana, del Messina e del Cosenza, oltre al ruolo di capo allenatore con Gelbison, Fc Messina, Biancavilla, Jonica e Città di Sant’Agata. Pregevole anche il contributo all’Acr Messina nel ruolo di vice allenatore di allora Giacomo Modica sotto la presidenza Sciotto.

Ferraro: “Non vedo l’ora di iniziare”

“Sono onorato della grande possibilità concessa – le parole del nuovo allenatore giallorosso – Barcellona Pozzo di Gotto è una piazza importante e la Nuova Igea Virtus rappresenta una delle grandi realtà calcistiche siciliane. Ringrazio la proprietà e il direttore per avere creduto fortemente in me. Non vedo l’ora di iniziare e lavorare per una squadra che faccia divertire, tenendo sempre alto il livello per il blasone e la storia della Nuova Igea Virtus”.

Salvo Castorina è il direttore sportivo

A completare l’operazione Ferraro è stato Salvatore Castorina catanese, classe 1976, e annunciato qualche giorno fa nuovo direttore sportivo giallorosso. Il dirigente vanta una consolidata esperienza nel panorama calcistico della quarta serie nazionale, avvalorata dagli incarichi ricoperti in piazze importanti del centro-sud Italia. Ha conseguito il titolo di Direttore Sportivo professionista dopo aver frequentato il master dedicato presso il centro tecnico di Coverciano, in passato ha lavorato per Acireale, Acr Messina, Siracusa e Matera.

“Sono particolarmente onorato della proposta della Nuova Igea Virtus, che ho accettato con grande convinzione per la storia, il progetto societario e l’entusiasmo della città e dei tifosi di Barcellona Pozzo di Gotto – le prime parole del neo ds – Ho trovato un gruppo dirigenti professionale e di grande spessore umano. La sintonia è massima e siamo già al lavoro per regalare una squadra a misura del blasone della Nuova Igea Virtus”.