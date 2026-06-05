Serie D, per il Messina scadenza a luglio per formalizzare l’iscrizione non avendone diritto

Il Messina dovrà essere in regola coi debiti sportivi e sborsare immediatamente più di 100mila euro. Serve indicare un campo fino al 30 giugno 2027

Sul sito della Lega Nazionale Dilettanti sono stati pubblicati i comunicati ufficiali relativi alle iscrizioni al prossimo campionato di Serie D. Per le squadre aventi diritto e quindi retrocesse dalla Serie C, che hanno salvato la categoria, o che sono state promosse dall’Eccellenza, il termine ultimo è entro le ore 14:00 del 10 luglio.

Per il Messina invece, volendo perseguire l’ipotesi ripescaggio e non cercare altre vie alternative, bisognerà leggere attentamente il comunicato numero 144, relativo come presentare domanda di ammissione per una società non avente diritto. Già i tempi sono leggermente più stretti, le domande dovranno essere presentate dal 3 luglio fino al massimo all’8 luglio 2026, scadenza sempre ore 14:00.

Come presentare domande di ammissione

La Lega Nazionale Dilettanti chiede come documentazione oltre alla domanda anche una copia del verbale dove sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva che verrà, firmate dal presidente, un assegno di 24mila euro che copra assicurazione dei tesserati, tassa associativa e diritti d’iscrizione al campionato di Serie D. Altri 50mila euro sempre alla Figc/Lega Nazionale Dilettanti quale contributo straordinario, questo anche come bonifico. Fideiussione bancaria di 31mila euro con scadenza per l’11 luglio 2027.

Per le società che retrocesse che al 30 giugno 2026 presentassero debiti di carattere sportivi questi andrebbero saldati entro l’8 luglio. A ciò si aggiunge la dichiarazione di disponibilità di un campo da gioco che deve restare disponibile ad ospitare le partite per una data non inferiore al 30 giugno 2027. Nel caso di lavori ancora in corso, e potrebbe essere il caso del Celeste da poco rifatto e che nelle intenzioni di società e sindaco, ora riconfermato, dovrebbe ospitare le partite del Messina nella prossima stagione, potrebbe essere concessa una deroga indicando un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva.

La Covisod esaminerà la documentazione e comunicherà l’esito entro il 14 luglio 2026, nel caso di non accoglimento della richiesta la società potrà presentare ricorso entro il 17 luglio. Sui ricorsi la Covisod avrà tempo di motivare il proprio parere entro il 28 luglio successivo.