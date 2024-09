Servizi di asili nido, nasce l’albo di strutture accreditate con il Comune

"Potenziamo le oppurtunità per l'infanzia, con contributi alle famiglie", sottolinea l'assessora Calafiore

MESSINA – Servizi di asili nido: nasce un Albo di strutture accreditate con il Comune di Messina per l’erogazione. La Giunta comunale ha approvato ieri la delibera per l’istituzione. L’erogazione dei servizi riguarda asilo nido, micro nido e/o spazio gioco per bambini, su proposta dell’assessora al ramo Alessandra Calafiore. “L’iniziativa è finalizzata a potenziare l’offerta dei servizi per l’infanzia”, spiega l’amministrazione Basile.

E ancora: “Un significativo provvedimento dell’esecutivo che consentirà di utilizzare le risorse provenienti dalla legge sul Fondo di solidarietà comunale per erogare contributi in favore delle famiglie che fruiscono dell’offerta educativa nella fascia d’età 3-36 mesi. Il tutto attraverso la frequenza da parte dei propri figli ai servizi per la prima infanzia regolarmente autorizzate al funzionamento”.

“Il voucher per sostenere le famiglie”

“Il voucher – spiega l’assessora Calafiore – rappresenta una misura che intende supportare le famiglie abbattendo i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia; migliorare la partecipazione, in particolare quella femminile, al mercato del lavoro e consentire ad un maggior numero di bambini di accedere ai servizi per la prima infanzia”.

Il 2 settembre, invece, hanno preso il via gli asili nido della Messina Social City, con “nuove iniziative per supportare le famiglie e favorire lo sviluppo dei più piccoli”, ha fatto sapere la società.

Attualmente, gli asili nido gestiti da Messina Social City garantiscono:

29 posti all’asilo Suor Maria Giannetto;

29 posti all’asilo Lupetto;

48 posti all’asilo San Licandro;

9 posti all’asilo presso Palazzo Zanca;

25 posti all’asilo Cucciolo;

18 posti all’asilo CEP, di cui 4 per lattanti e 14 per divezzi e semi-divezzi.

Articoli correlati