“Servizi di bike park”, 72mila euro per i portabiciclette: saranno 140 in tutta la città

Approvato il progetto nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro

MESSINA – Oltre 72mila euro per l’acquisto e la posa in opera di 140 portabiciclette, 86 di tipologia 1 e 54 di tipologia 2. È quanto recita la determina n.8014 dell’1/09/2026, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Messina nella giornata di ieri. Attualmente sono pochi i portabiciclette (come quello in foto, ad esempio, in piazza Unione Europea) disposti in giro per la città. Diversi lettori che quotidianamente usano il mezzo a due ruote avevano evidenziato la carenza.

Il dipartimento Servizi manutentivi ha approvato il progetto unico relativo “alla fornitura e posa in opera di portabiciclette nel Comune di Messina nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016 del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare”. Il Comune ha partecipato al bando nel gennaio 2017 (delibera di Giunta n.20 del 10/01/2017, con l’allora sindaco Renato Accorinti), come spiegato in premessa nel documento approvato ieri.

Nel giugno 2025 è arrivata poi una rimodulazione, con l’aggiornamento degli interventi trasmesso a Roma dal Comune di Messina. Proprio in virtù di questa “ultima rimodulazione” si è reso “necessario procedere alla redazione del progetto afferente” all’intervento in questione, cioè alla fornitura e alla posa in opera di portabiciclette “nei punti strategici della città”. Il Rup (Responsabile unico del progetto) è l’ingegnere Andrea Trovato.

E il quadro economico è chiaro. L’operazione costerà complessivamente 72.599,94 euro, di cui 6.599,99 euro di sola IVA al 10%. I portabiciclette di tipo 1 saranno 84 e costeranno in totale 41.158,50 euro. I 56 di tipo 2, invece, 24.841,44 euro. Con oneri di sicurezza e contando il ribasso d’asta, si arriva a 64.019,94 euro. Infine si dà atto che “la copertura economica del progetto, trattandosi di cofinanziamento, è garantita da fondi ministeriali e da fondi comunali al Capitolo di spesa 22435087 – A scuola e al lavoro con il TPL del Bilancio di Previsione finanziario 2026 – 2028”.