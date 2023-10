Servizi per disabili, assistenza autostrade e pulizie. Tanti lavoratori in protesta - Tempostretto

Stipendi arretrati e riduzioni orarie: Antonio De Luca (M5S) chiede un’audizione urgente in Commissione regionale

Il deputato Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, ha inviato una lettera al presidente della Commissione Servizi sociali e sanitari della Regione siciliana, Giuseppe Laccoto, per chiedere un’audizione urgente allo scopo di “individuare adeguate soluzioni per garantire il pagamento degli stipendi a circa 60 lavoratori della Cooperativa Faro 85 che operano al Centro Don Orione di Messina e la contestuale stipula di una idonea convenzione con l’Asp di competenza”.

Il deputato pentastellato evidenzia come “la Cooperativa in questione, che presta assistenza a circa 40 persone con disabilità psichica, abbia ottenuto nello scorso mese di maggio, l’accreditamento e, secondo quanto appreso da fonti stampa, a causa di ritardi nella stipula della convenzione con la competente Asp, il medesimo Ente non è stato in grado di erogare le retribuzioni sin dal mese di maggio”.

“Questa situazione determina enormi rischi per le possibili ripercussioni sulla continuità del servizio di assistenza prestata a questi disabili ospiti del Don Orione e che rischiano di non ricevere più le cure necessarie e di dover lasciare la struttura. Le famiglie di questi pazienti – prosegue il parlamentare regionale – non possono sicuramente far fronte alle cure e all’assistenza necessaria all’interno delle proprie abitazioni e, quindi verrebbe a mancare un presidio importantissimo. Senza dimenticare, infine, le pesantissime conseguenze ed i disagi che stanno vivendo i lavoratori che, nonostante le gravi difficoltà, continuano responsabilità e spirito di sacrificio a prestare la propria attività”.

Infine, De Luca, nella sua missiva chiede la partecipazione a questa audizione urgente dell’assessore Regionale alla Salute, Giovanna Volo, del presidente del CdA della Società Cooperativa Sociale Faro 85 Onlus, del direttore generale dell’Asp 5 di Messina, Domenico Sindoni, e della segretaria aziendale Cisl Fp presso la Società Coop Sociale Faro 85, Francesca Anastasi.

Autostrade

Sono da agosto senza stipendio, invece, 80 lavoratori della Isgrò costruzioni srl Unipersonale, che ha in appalto dal Cas servizi di assistenza sull’A/18 e sull’A/20. I lavoratori in questione, riuniti in assemblea, hanno proclamato lo stato di agitazione e la Fiom, che li rappresenta con le strutture regionali di Messina e di Siracusa, ha comunicato all’azienda appaltatrice e al Cas che “se agli operai non verrà corrisposto quanto prima il salario dovuto, già dai prossimi giorni saranno avviate iniziative di mobilitazione Procederemo inoltre attraverso i nostri legali – aggiungono – con l’azione giudiziaria, mettendo in mora il Cas, stazione appaltante, e l’azienda appaltatrice”.

“Questo grave disagio, con la privazione del salario in un momento di caro vita e inflazione – scrivono i segretari generali della Fiom Sicilia, di Messina e di Siracusa Francesco Foti, Daniele David e Tonino Recano- si aggiunge all’inadeguatezza del contratto rispetto alle mansioni svolte nella rete autostradale. La ditta appaltatrice e il Cas non possono continuare a sottrarsi ai propri obblighi”.

Pulizie Poste