Settanta minuti alla fermata dell’autobus

L'esperienza di un utente che invita il presidente dell'Atm Campagna a far rispettare gli orari di passagio dei bus

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Presidenete dell’Atm Campagna, dopo gli elogi, bisogna anche incassare le critiche e se il caso prendere dei provvedimenti. La informo che il 32 gennaio ho trascorso 70 minuti inutilmente alla fermata Neurolesi insieme a tre dottoresse di quell’istituto. Dalle ore 15,00 abbiamo atteso l’arrivo del bus 25 in partenza alle 15,10 dal Neurolesi. Ma non è avvenuto poiché il signor autista non ha ottemperato al rispetto della corsa delle 15,10, obbligandoci, infreddoliti, a prendere quello successivo delle 16,10, arrivato alle 16,09, rispettando la partenza delle 16,10. Caro dottor Campagna, sono certo che farà rispettare la fermata delle 15,10 al Neurolesi”.

Come sempre, chiediamo alla società di fare una verifica.

