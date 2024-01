Un lettore si congratula con l'Atm - Tempostretto

"Proseguite così, avete cambiate il trasporto urbano"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buon anno 2024! Voglio iniziare l’anno con un messaggio meritevole all’azienda ATM. Dopo circa 40 mi sono convinto ad usare il bus, considerando il caos in città: le strade l’amministrazione li ha ridotte ai minimi termini, i posteggi ci sono, ma non si trovano liberi e quindi in data 23 dicembre 2023 mi organizzo per recarmi al Neurolesi in partenza ore 13,25 con il 25 dal Cavallotti.

Non appena arrivati nella via Primo Settembre l’autista ci informa con eleganza e serenità che il bus si è guastato, rassicurandoci che il mezzo sarebbe stato sostituito nell’arco di tempo di 5 al massimo10 minuti. In altri tempi sarei entrato nel panico, ma vedendo la gioventù dell’autista e la tranquillità di altri passeggeri ho avuto la massima fiducia ed in effetti si è verificato ciò che era stato annunciato. Ringrazio ed elogio l’autista per la tempestività e la tranquillità che ha trasmesso all’utenza e mi congratulo con l’amministrazione dell’ATM: proseguite così, bravi avete cambiato il trasporto urbano, dott. Campagna continui così.”