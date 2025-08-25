Settima municipalità, si “riparte”: sì della prima commissione alla nuova delibera

A luglio la trattazione era stata sospesa per un problema di forma legato ai pareri delle altre municipalità
MESSINA – L’iter per l’istituzione della settima Municipalità “riparte”. La prima commissione ha esitato favorevolmente la nuova delibera, riscritta e sottoposta nuovamente all’attenzione delle altre circoscrizione per superare il problema di forma evidenziato a luglio da Fratelli d’Italia. I pareri delle Municipalità erano stati rilasciati non sulla proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ma su quella approvata precedentemente dalla Giunta.
Carreri: “Volontà politica chiara”
Un problema di forma, come ha ricordato l’assessore al Decentramento Nino Carreri: “Abbiamo dovuto rifare la delibera e abbiamo ritrasmesso il documento alle Municipalità. Il parere è univoco e chiaro. Il problema sollevato dal consigliere Gioveni riguardava i pareri della terza e della quinta Municipalità che indicavano erroneamente una delibera di giunta. Poteva nascere un equivoco. Bisognava invece predisporre i pareri su uno schema di delibera e non su una delibera di giunta. Comunque abbiamo modificato e riproposto per far ripartire l’iter. Prima facciamo e meglio è. La volontà politica dell’amministrazione sulla creazione della settima Municipalità è chiara, vogliamo istituirla”.
La delibera, coi nuovi pareri degli uffici e delle Municipalità già esistenti, è stata votata positivamente con 14 sì e 6 astensioni. Ora si andrà (di nuovo) in Consiglio comunale.
Mi domando se istituire l’ennesima fonte di dispendio di denaro pubblico sia proprio indispensabile ….
Evvai continuiamo a buttare via soldi pubblici inutilmente, tanto a voi che vi frega, l’importante per voi è avere sempre qualche poltroncina disponibile, quindi meglio averne qualcuna in più che qualcuna in meno…poi se non ci sono le ambulanze si usano le moto ape, se i reparti chiudono si va al nord, se sull’ambulanza del 118 che chiamiamo non c’è il medico ci cura l’autista che volete che sia!!!
Prima di formare altri quartieri per il bisogno della comunità. Sistemiamo i gabinetti al Comune GRAZIE. SEMPRE PER LA COMUNITÀ