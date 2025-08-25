 Settima municipalità, si "riparte": sì della prima commissione alla nuova delibera

Giuseppe Fontana

Settima municipalità, si “riparte”: sì della prima commissione alla nuova delibera

lunedì 25 Agosto 2025 - 13:30

A luglio la trattazione era stata sospesa per un problema di forma legato ai pareri delle altre municipalità

MESSINA – L’iter per l’istituzione della settima Municipalità “riparte”. La prima commissione ha esitato favorevolmente la nuova delibera, riscritta e sottoposta nuovamente all’attenzione delle altre circoscrizione per superare il problema di forma evidenziato a luglio da Fratelli d’Italia. I pareri delle Municipalità erano stati rilasciati non sulla proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ma su quella approvata precedentemente dalla Giunta.

Carreri: “Volontà politica chiara”

Un problema di forma, come ha ricordato l’assessore al Decentramento Nino Carreri: “Abbiamo dovuto rifare la delibera e abbiamo ritrasmesso il documento alle Municipalità. Il parere è univoco e chiaro. Il problema sollevato dal consigliere Gioveni riguardava i pareri della terza e della quinta Municipalità che indicavano erroneamente una delibera di giunta. Poteva nascere un equivoco. Bisognava invece predisporre i pareri su uno schema di delibera e non su una delibera di giunta. Comunque abbiamo modificato e riproposto per far ripartire l’iter. Prima facciamo e meglio è. La volontà politica dell’amministrazione sulla creazione della settima Municipalità è chiara, vogliamo istituirla”.

La delibera, coi nuovi pareri degli uffici e delle Municipalità già esistenti, è stata votata positivamente con 14 sì e 6 astensioni. Ora si andrà (di nuovo) in Consiglio comunale.

3 commenti

  1. Guglielmo 25 Agosto 2025 14:28

    Mi domando se istituire l’ennesima fonte di dispendio di denaro pubblico sia proprio indispensabile ….

    1
    1
    Rispondi
  2. Alonso 25 Agosto 2025 15:13

    Evvai continuiamo a buttare via soldi pubblici inutilmente, tanto a voi che vi frega, l’importante per voi è avere sempre qualche poltroncina disponibile, quindi meglio averne qualcuna in più che qualcuna in meno…poi se non ci sono le ambulanze si usano le moto ape, se i reparti chiudono si va al nord, se sull’ambulanza del 118 che chiamiamo non c’è il medico ci cura l’autista che volete che sia!!!

    0
    0
    Rispondi
  3. Bart66 25 Agosto 2025 16:02

    Prima di formare altri quartieri per il bisogno della comunità. Sistemiamo i gabinetti al Comune GRAZIE. SEMPRE PER LA COMUNITÀ

    0
    0
    Rispondi

