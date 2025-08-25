Settima municipalità, si “riparte”: sì della prima commissione alla nuova delibera

A luglio la trattazione era stata sospesa per un problema di forma legato ai pareri delle altre municipalità

MESSINA – L’iter per l’istituzione della settima Municipalità “riparte”. La prima commissione ha esitato favorevolmente la nuova delibera, riscritta e sottoposta nuovamente all’attenzione delle altre circoscrizione per superare il problema di forma evidenziato a luglio da Fratelli d’Italia. I pareri delle Municipalità erano stati rilasciati non sulla proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ma su quella approvata precedentemente dalla Giunta.

Carreri: “Volontà politica chiara”

Un problema di forma, come ha ricordato l’assessore al Decentramento Nino Carreri: “Abbiamo dovuto rifare la delibera e abbiamo ritrasmesso il documento alle Municipalità. Il parere è univoco e chiaro. Il problema sollevato dal consigliere Gioveni riguardava i pareri della terza e della quinta Municipalità che indicavano erroneamente una delibera di giunta. Poteva nascere un equivoco. Bisognava invece predisporre i pareri su uno schema di delibera e non su una delibera di giunta. Comunque abbiamo modificato e riproposto per far ripartire l’iter. Prima facciamo e meglio è. La volontà politica dell’amministrazione sulla creazione della settima Municipalità è chiara, vogliamo istituirla”.

La delibera, coi nuovi pareri degli uffici e delle Municipalità già esistenti, è stata votata positivamente con 14 sì e 6 astensioni. Ora si andrà (di nuovo) in Consiglio comunale.