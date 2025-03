Settimana del cervello. Ecco gli eventi a Messina e provincia

Un viaggio alla scoperta del nostro universo interiore - Eventi, conferenze, visite gratuite e attività per esplorare le meraviglie della mente

Prende il via oggi la Settimana del Cervello, un’iniziativa internazionale che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca nel campo delle neuroscienze e sulle ultime scoperte relative al funzionamento del cervello. L’evento, che si svolgerà in 112 città italiane, offre un ricco programma con oltre 250 eventi tra conferenze, convegni, mostre e attività interattive, pensate per coinvolgere persone di tutte le età e avvicinarle al mondo affascinante del cervello.

Quest’anno, la Settimana del Cervello si concentrerà sul Futuro. La professoressa Alessandra Falzone, ordinaria di Filosofia e Teoria dei Linguaggi e coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive dell’Università di Messina, afferma: «Le decisioni che prendiamo influenzano la nostra vita e consentono di programmare il futuro. Che si tratti di portare con sé un ombrello in una giornata uggiosa oppure di scegliere gli studi universitari, la progettazione del nostro futuro è la spinta propulsiva e motivazionale che anima la nostra quotidianità. Comprendere il funzionamento cerebrale e i meccanismi cognitivi può orientare le nostre scelte in maniera consapevole e supportarci anche in contesti di incertezza».

«La risposta a questa edizione è stata straordinaria: il futuro è una direzione che ha ispirato, interrogato e unito divulgatrici, divulgatori e pubblico» – commenta Donatella Ruggeri, psicologa messinese e coordinatrice della manifestazione. «La Settimana del Cervello si conferma un appuntamento annuale necessario per fermarsi, dialogare e costruire nuove connessioni. E, anche se la chiamiamo “settimana”, gli eventi continueranno fino a fine aprile: chiunque voglia contribuire può ancora aderire, inserendo la propria proposta sul sito».

Irccs Bonino Pulejo

L’Irccs Bonino Pulejo di Messina, nei giorni 11,12 e 13 marzo, organizza alcuni eventi dedicati all’esplorazione delle neuroscienze e al benessere del nostro cervello.

Le iniziative, che si terranno nello storico Presidio Ospedaliero di Casazza, cuore pulsante della Ricerca dell’Istituto, prevedono l’organizzazione di convegni e attività laboratoriali rivolti agli studenti delle scuole superiori, offrendo un’esperienza immersiva e multidisciplinare nel mondo delle neuroscienze. Gli studenti del Liceo Scientifico “Seguenza” e dell’Istituto Minutoli di Messina avranno l’opportunità di sperimentare tecnologie avanzate, utilizzando strumentazioni robotiche, realtà virtuale e tecniche di registrazione cerebrale per comprendere come il cervello elabora le informazioni, controlla il movimento e si adatta agli stimoli esterni.

Nei tre giorni di incontri, saranno proposti momenti di riflessione su strategie per allenare e proteggere il cervello nel lungo termine, con particolare attenzione all’importanza dell’apprendimento, della stimolazione cognitiva e delle scelte di vita nella prevenzione del danno neurologico.

Gli eventi si concluderanno con una sessione collettiva, in cui gli studenti potranno condividere riflessioni e impressioni sulle esperienze vissute e ricevere consigli pratici su come preservare la salute del cervello, potenziando le proprie capacità cognitive per affrontare al meglio le sfide future.

Gli appuntamenti celebrativi per l’Irccs “Bonino Pulejo” si protrarranno durante l’intera settimana, attraverso i canali ufficiali social dell’Istituto. Saranno programmati, infatti, tutta una serie di post dedicati alle neuroscienze, con approfondimenti e curiosità sul funzionamento del cervello, la prevenzione e le nuove frontiere della ricerca.

A coordinare l’équipe di ricercatori impegnati in questa iniziativa il direttore scientifico Angelo Quartarone: “La Settimana del Cervello rappresenta un’occasione unica per stimolare curiosità e pensiero critico, offrendo ai giovani una prospettiva sulle potenzialità della ricerca neuroscientifica e sul suo impatto nella comprensione della mente, del comportamento umano e sociale e nella prevenzione delle malattie neurologiche”.

Gli altri appuntamenti a Messina e provincia

Neuroinnovazione, le neuroscienze per innovatori dirompenti – Messina

“A misura di cervello” al pc, seminario di conoscenza delle funzioni cognitivo emotive nell’adattamento ai dispositivi tecnologici – Messina

Relax e benessere: meditazione con retroazione neurologica – Torregrotta

Controllo della memoria e funzioni cognitive – Torregrotta

Sviluppa il tuo futuro – Milazzo

Dal disturbo cognitivo lieve al disturbo neurocognitivo maggiore – San Marco d’Alunzio

Neuroscienze, psichiatria, psicoanalisi – Sant’Agata Militello