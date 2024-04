Settimana europea della gioventù. Le iniziative a Messina, ecco come partecipare

Appuntamenti giovedì 18 e venerdì 19 aprile

In occasione della Settimana europea della gioventù, dal 12 al 19 aprile, l’assessorato alle Politiche giovanili retto da Liana Cannata (nella foto) ha promosso un programma di eventi e iniziative per coinvolgere i giovani del territorio e favorire la loro partecipazione attiva alla vita della città. Gli appuntamenti si sono avviati venerdì 12, con l’arrivo di YoungMe sui canali social, per far conoscere sempre più le opportunità di YoungMe.

Il calendario proseguirà giovedì 18 aprile, dalle ore 18 alle 20.30, con “Incontriamoci!”, iniziativa rivolta ai giovani che saranno accolti dall’assessora Cannata unitamente ai componenti della Consulta Giovanile nei locali dell’assessorato per dare loro la possibilità di confrontarsi con l’amministrazione per esporre le proprie idee e proposte; e sempre giovedì 18, a partire dalle 15.30, si riunirà la Commissione speciale Anci dedicata alle Politiche giovanili insediatasi il 6 marzo scorso, al fine di creare una rete strutturata e operativa tra gli assessori al ramo e gli amministratori interessati al tema.

Venerdì 19 aprile, il programma prevede un’esperienza escape all’aperto rivolta all’acquisizione di competenze trasversali quali soluzione di problemi, lavoro di squadra, creatività e gestione del tempo. L’iniziativa è destinata a ragazzi dai 16 ai 18 anni, che siano appassionati di enigmi o semplicemente desiderosi di vivere un’esperienza di gioco unica e coinvolgente con l’obiettivo di imparare giocando. La partecipazione è gratuita, e per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo youngme.messina@gmail.com, entro mercoledì 17 aprile, specificando nell’oggetto “Escape experience” e nel corpo del testo inserire nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. Alla ricezione della conferma, verrà svelato il luogo e l’orario dell’iniziativa.

“La volontà dell’amministrazione Basile è dare voce ai nostri giovani – commenta l’assessora Cannata – e la Settimana Europea della Gioventù rappresenta un’ulteriore occasione per farli sentire parte integrante della comunità che chiamiamo città, al fine di rafforzare il loro legame e il senso di appartenenza al territorio, nonché alle istituzioni che lo compongono sia a livello locale, nazionale ed europeo”.