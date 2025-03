Settimana mondiale del glaucoma, visite gratuite all’Uici di Messina

Ecco come fare per prenotarsi

La Settimana mondiale del Glaucoma, organizzata in Italia dalla sezione dell’Agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia Ets) si svolgerà, quest’anno, dal 9 al 14 marzo.

Anche la sezione messinese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti aderisce alla campagna, organizzando due giornate di visite gratuite lunedì 10 e mercoledì 12 marzo (dalle 8.30 alle 13.30) presso l’ambulatorio dell’Unione in via Santa Cecilia 98. Per prenotare un controllo contattare il numero 090.2938637.

Il Glaucoma è una malattia silenziosa perché dà sintomi solo in fase avanzata; per questo motivo risulta importantissima la prevenzione. La patologia è legata all’aumento della pressione intraoculare, un parametro da tenere ciclicamente sotto controllo. Sono oltre 60 milioni nel mondo le persone affette da glaucoma – secondo i dati dell’Oms – circa un milione in Italia ed è una malattia che può portare alla cecità assoluta. Oggi, però, esistono cure farmacologiche che possono tenere sotto controllo la pressione intraoculare e quindi, se presa per tempo la patologia, frenare gli eventuali danni.

La settimana del Glaucoma è un’opportunità di sensibilizzazione e controllo della vista. Avere a cura la salute degli occhi è la prima azione di difesa contro le diverse malattie sistemiche che possono compromettere la vista.