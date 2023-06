Settori lavorativi in crescita nel Sud Italia nel 2023 - Tempostretto

Redazionale

Il divario tra Nord e Sud continua ad essere sulla bocca di tutti, soprattutto quando si parla di lavoro. Le

cose sono un po’ cambiate post pandemia, quando molte aziende hanno deciso di proporre lo smart

working e la possibilità di lavoro da remoto, tanto da aver favorito il trend del “south working” che ha

sostenuto il ripopolamento di alcune zone meno battute, aiutando anche molti a tornare nella propria terra d’origine.

Quali sono i settori lavorativi in crescita nel Sud Italia nel 2023?

Non possiamo che partire con un settore sempre in crescita nel Sud Italia: tra borghi, città d’arte e mare da sogno il turismo è sicuramente sempre in cima alla piramide; è diventato una fonte importante di reddito per molte località, con un’enorme varietà di opportunità lavorative a disposizione dei giovani.

Il turismo offre anche molte opportunità di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto per coloro che

hanno una formazione specifica o una vasta esperienza nel settore, ma ci sono anche tantissimi contratti a disposizione per chi cerca lavoro stagionale da conciliare con lo studio o altri impegni familiari.

Per esempio, in Puglia, sia in alta che in bassa stagione c’è una richiesta altissima di personale: puoi trovare maggiori dettagli su Gi Group a Foggia dove gli annunci vengono aggiornati quotidianamente.

L’agricoltura e la viticoltura di qualità sono diventati un settore in rapida crescita nelle regioni Mediterranee; questo fenomeno è dovuto alla crescente domanda di prodotti alimentari sani e naturali da

parte dei consumatori, che stanno diventando sempre più attenti alla provenienza e alla qualità degli

alimenti che acquistano.

La produzione di prodotti biologici e di qualità richiede una grande attenzione e una conoscenza approfondita delle tecniche agricole e vinicole, così come la conoscenza dei processi di lavorazione e di conservazione. Il made in Italy è conosciuto in tutto il mondo e tra i settori più noti c’è quello dell’artigianato: la creazione di ceramiche, vetro, tessili e molto altro rappresenta punti percentuali importanti per il PIL e questi prodotti apprezzati a livello internazionale sono sempre più richiesti. Sono molti gli artigiani che cercano apprendisti per trasmettere il proprio mestiere e le proprie conoscenze, portando avanti una tradizione.

Altrettante opportunità si possono trovare nell’industria alimentare: dalla produzione di salumi e formaggi a liquori e altre specialità; quando si parla del Sud Italia lungo tutta la Penisola (ma anche nel resto del mondo) tra i primi prodotti top ci sono proprio quelli food. Ci sono numerose aziende di tecnologia e startup che hanno scelto il Sud Italia come sede: qui oltre ad avere un costo più basso di affitti, spesso si riesce ad ottenere una migliore qualità di vita, andando a lavorare in zone molto meno inquinate.