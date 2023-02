Sfida d'alta quota per il Messina Futsal sul campo del Lamezia - Tempostretto

Sabato al Palasparti di Lamezia si affrontano la terza e quarta forza del girone in Serie B

MESSINA – Il Messina Futsal è atteso sabato 11 febbraio dalla sfida d’alta quota contro l’Ecosistem Lamezia, che si giocherà al “Palasparti” (inizio ore 16). L’importante partita, che fa parte del programma della 5ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5, metterà di fronte la terza e la quarta forza del torneo con i giallorossi che si presenteranno all’appuntamento avanti di un punto rispetto agli “orange”.

I ragazzi guidati dal tecnico Salvatore Battiato intendono accelerare dopo il rallentamento evidenziato negli ultimi due turni, nei quali hanno perso a Mascalucia e pareggiato in casa con il Casali del Manco. Per fornire una brillante prestazione in terra calabrese, Fiumara e compagni si sono allenati intensamente durante la settimana, dando il massimo sul parquet della palestra di Montepiselli. Il tecnico peloritano avrà a disposizione l’intero organico e potrà operare, quindi, le scelte che riterrà più opportune.

L’Ecosistem Lamezia è un avversario di assoluto valore, come conferma la prestigiosa qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. All’andata, la gara terminò con il punteggio di 4-4. Arbitreranno il match i signori Alessandro Desogus di Carbonia e Matteo Ortu di Cagliari (cronometrista Giovanni Zubba di Lamezia Terme).

