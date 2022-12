Shorinji Kempo. Al liceo Archimede al via i corsi di difesa personale - Tempostretto

Appuntamenti settimanali a Messina

Appuntamenti settimanali di Shorinji Kenpo al liceo “Archimede”. Il corso coordinato dai docenti dell’area sportiva si svolge nella palestra coperta dell’istituto è diretto dal maestro Antonello Bertuccelli 5° dan istruttore della FISK (Federazione Italiana Shorinji Kempo) e direttore federale Sud Italia, avrà la durata di un mese.

“Il corso – come sottolinea lo stesso Bertuccelli – si propone come una interessante iniziativa formativa intesa ad ampliare le abilità motorie degli studenti, a far acquisire nuove conoscenze e competenze nell’ambito della disciplina sportiva dell’arte marziale dello Shorinji Kempo.



La varietà e la graduale complessità dei gesti motori e le diverse tecniche di autodifesa – prosegue – contribuiranno oltre a consolidare le capacità coordinative dell’allievo a promuovere una maggiore fiducia e sicurezza in se stessi fino a raggiungere un armonico equilibrio psico-fisico”.



Non è da sottovalutare, infine, la validità che il progetto può avere come efficace strumento nella lotta contro il bullismo e la dispersione scolastica.

Nelle prime lezioni sono stati trattati temi di filosofia relativi all’importanza del rispetto verso se stessi e verso gli altri e atteggiamenti riguardanti l’educazione e il comportamento; sotto l’aspetto tecnico, atteggiamento e preparazione alla difesa con principi di base su attacchi e prese con sistema di parate e svincoli.

A grande richiesta da parte degli studenti dell’istituto la disciplina dello Shorinji Kempo ( che aveva avuto successo anche nelle lezioni che si tennero nello stesso istituto nel 2017 e 2018) sarà presente anche nella “settimana dello studente” che si terrà prima della chiusura delle attività didattiche per le festività Natalizie.