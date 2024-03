Show e sport, Rosa Chemical al Palarescifina per Akademia VIDEO

Pomeriggio con la musica del cantante e poi la partita contro il Mondovì

MESSINA – Prima l’esibizione di Rosa Chemical. Poi la partita. Ultima sfida della seconda fase del campionato di Akademia Città di Messina.

Il cantante, molto amato dai giovani, è stato fra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2023 di Sanremo con il brano “Made in Italy”. Il suo è un concerto, con base musicale, di 45 minuti. E precede la sfida di oggi contro il Mondovì, che all’andata si impose al tie break, lasciando più di un rimpianto nella formazione messinese che non sfruttò match point nel quarto set. Questa volta i punti in palio conteranno di meno visto che i giochi per i playoff sono fatti. Ma è comunque un test importante in vista appunto della semifinale per la promozione in A1

