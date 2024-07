“Sì al commissario per il porto di Tremestieri con la fiducia al decreto Infrastrutture”

Esulta la Lega con il primo firmatario Carrà

“Con la fiducia al decreto legge Infrastrutture, si compie un ulteriore passo avanti per un provvedimento fondamentale per il futuro del nostro Paese. Provvedimento che include anche la nomina di un commissario per il porto di Tremestieri a Messina, come previsto da un emendamento fortemente voluto dalla Lega approvato nei lavori di commissione”. Lo dichiara l’onorevole siciliano della Lega e vice commissario regionale del partito, Anastasio Carrà, primo firmatario dell’emendamento in commissione sulla nomina di un commissario per il porto di Tremestieri a Messina.

Per la Lega, ciò consentirà di “semplificare le procedure e i processi decisionali nell’esclusivo interesse dell’opera che fino a qualche mese fa rischiava di rimanere un’incompiuta per mancanza di fondi. Un successo per il territorio siciliano, per il quale voglio ringraziare il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il vice ministro Edoardo Rixi per avere reperito le risorse che hanno consentito la riapertura del cantiere. E voglio ringraziare il collega Nino Germanà, che si è speso da subito a tutela delle esigenze di Messina”.

