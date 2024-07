“Un commissario per i lavori del porto di Tremestieri”, emendamento leghista

La proposta alla Camera. Il sindaco Basile non avrebbe più un ruolo, scavalcando il Comune

MESSINA – Commissariare i lavori per il porto di Tremestieri. Lo chiedono in un emendamento sei deputati leghisti. Si tratta della conversione in legge di un decreto in tema di “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”. E i parlamentari Carrà, Furgiuele, Benvenuto, Bof, Montemagni e Zinzi propongono un commissario straordinario, che di fatto toglierebbe ogni ruolo al Comune di Messina. Il motivo? “Garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di TremestierI”.

Si legge nell’emendamento: “Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Matteo Salvini, n.d.r.), di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario (…). Quest’ultimo entro sessanta giorni dall’adozione del decreto di nomina invia al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al ministero dell’economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell’intervento. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate”.

Lo scorso 30 gennaio è stata definita la cessione del ramo d’azienda dalla veneziana “Coedmar” alla messinese “Bruno Teodoro”. Sono serviti altri quattro mesi per perfezionare l’iter e poi è avvenuta la conclusione con la firma da parte del sindaco Federico Basile, del vice Salvatore Mondello, e del direttore tecnico dell’impresa, Giuseppe Buzzanca.

L’attesa infinita del porto di Tremestieri ma il commissariamento avrebbe avuto un senso in caso di paralisi

I lavori erano stati consegnati una prima volta a novembre 2018 e sarebbero dovuti durare due anni e quattro mesi, quindi concludersi a marzo 2021. Si sono fermati a maggio 2022, invece, con una percentuale di realizzazione del 26%. Ha più volte sottolineato il sindaco: “Ci sono volute azioni con i vari enti per reperire i fondi. Ricordiamo che il Comune è stazione appaltante senza portafoglio. Mi auguro che entro fine mandato (cioè entro i prossimi tre anni, n.d.r.) i lavori siano completati”.

Un’attesa infinita, insomma. E Basile ha spesso sottolineato che la strada del commissariamento non era la soluzione. Oggi l’emendamento leghista, in un’ottica politica, potrebbe essere letto come un attacco proprio al primo cittadino, esautorandolo. Da tempo le polemiche tra il senatore Germanà e il sindaco Basile, ex alleati, sono all’ordine del giorno. Di certo. il commissariamento avrebbe avuto un senso maggiore in un’altra fase, quando la situazione non si sbloccava, o in caso di paralisi.

