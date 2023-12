Sì alla legge di bilancio: 11,6 miliardi per il ponte, 1,6 da Sicilia e Calabria - Tempostretto

La Camera dei deputati ha approvato e 2,3 miliardi provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

La Camera dei deputati approva la legge di bilancio. In precedenza c’era stato il via libera del Senato al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ora legge. Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, il governo conferma lo stanziamento di 11,63 miliardi di euro ma 2,3 dovranno essere ottenuti con il Fondo per lo sviluppo e la coesione destinato alle Regioni. Ha infatti ottenuto il via libera della commissione Bilancio del Senato l’emendamento del governo che procede a questa modifica (fonte AdnKronos).

Tra il 2024 e il 2032, dal bilancio pubblico si prevedono 9,3 miliardi. Dei 2,3 miliardi del Fondo, 718 milioni dai ministeri, 1,6 miliardi dalle Regioni Calabria e Sicilia. Una scelta che ha già provocato polemiche.

“Una manovra iniqua e priva di visione. L’unico investimento è al progetto anacronistico sul Ponte di Messina”: così aveva commentato la legge di bilancio la segretaria del Pd, Elly Schlein, prima dell’approdo in Senato.

