Si dimette la prorettrice Sindoni, nuove deleghe nella squadra di Giovanna Spatari

UniMe, cambio in corsa. Lascia la professoressa responsabile di Percorsi interculturali e Plurilinguismo

MESSINA – Un cambio in corsa nella squadra delle rettrice Giovanna Spatari. La professoressa Maria Grazia Sindoni ha rimesso l’incarico di prorettrice ai Percorsi interculturali e al Plurilinguismo. La decisione è maturata “in seguito – ha comunicato la docente – a una progressiva ridefinizione dei miei impegni accademici in ambito internazionale, con un significativo aumento delle responsabilità scientifiche e progettuali. Resta per me fondamentale – ha aggiunto – continuare a offrire, con spirito di servizio e collaborazione, il mio contributo alle attività di internazionalizzazione e alle progettualità culturali che ho avuto l’onore di seguire in questi anni con dedizione”.

Maria Grazia Sindoni, infine, ha ringraziato la Rettrice per la fiducia che le è stata accordata.

“Sono dispiaciuta – afferma la rettrice Giovanna Spatari – per la scelta della professoressa Sindoni, ma ne comprendo le ragioni. Coniugare gli incarichi di governo con un’accresciuta attività di ricerca internazionale, con sempre maggiori responsabilità scientifiche e progettuali, non è mai semplice. Mi auguro, comunque, che la docente possa continuare, seppur dall’esterno, a supportare il nostro lavoro. La ringrazio per quanto ha dato all’Ateneo e a me personalmente in questo anno e mezzo, sotto il profilo professionale e personale. Le auguro le migliori fortune, così come auguro buon lavoro a chi subentrerà nelle sue deleghe. Abbiamo voluto procedere a una redistribuzione immediata, per non creare alcun vuoto gestionale all’interno di settori su cui puntiamo in maniera particolare”.

Le deleghe redistribuite dalla rettrice Spatari

La rettrice ha, quindi, nominato:

Prof.ssa Mariavita Cambria (Dipartimento Dicam), delegata a presiedere il Cla (Centro linguistico d’Ateneo)

Prof.ssa Enza Crupi (Dipartimento Mift), delegata ai Dottorati di Ricerca.

Ha, inoltre, integrato le seguenti deleghe:

Prof. Emanuele Brianti (Dipartimento di Scienze Veterinarie), delegato alla Didattica Innovativa;

Prof. Luigi Calabrese (Dipartimento di Ingegneria), delegato agli Accordi internazionali;

Prof. Claudio Meliadò (Dipartimento Dicam), delegato ai CdS (Corsi di Studi) Internazionali e con doppio titolo.

Prof. Alessandro Pistone (Dipartimento di Ingegneria), delegato alla Valorizzazione dell’Offerta formativa

Prof.ssa Teresa Pollicino (Dipartimento Dimed), delegata all’Open Science.