Si è insediato il Baby Consiglio della Terza Municipalità. Eletto l’Ufficio di Presidenza

Ecco chi sono i componenti

Si è ufficialmente insediato ieri il Baby Consiglio della Terza Municipalità davanti ad una nutrita platea composta da Presidente e Consiglieri (Senior) della Terza Municipalità, dall’Assessore all’ Attuazione al Decentramento Nino Carreri, dal Garante dei Diritti per l’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Messina Padre Giovanni Amante, delle partecipate comunali, dei Dirigenti e Docenti scolastici, genitori, parenti ed amici dei “piccoli politici”.

Una grande emozione si respirava nell’aula istituzionale della Terza Municipalità che ha ospitato la cerimonia di insediamento.

Il Baby Consiglio della Terza Municipalità, istituito dal 2022, è formato da 20 componenti, 4 per ogni Istituto Scolastico Comprensivo ricadente nel territorio della Terza Municipalità e dura in carica un anno scolastico.

Protagonisti dell’iniziativa sono i giovani studenti della 4 e 5 classe della scuola primaria e gli alunni della 1 – 2 – 3 classe della scuola secondaria di primo grado. Gli Istituti Scolastici coinvolti sono: IC Albino Luciani, IC La Pira – Gentiluomo, IC Giacomo Leopardi, IC Enzo Drago, I.C. Manzoni – Dina e Clarenza. Il Baby Consiglio della Terza Municipalità si prefigge di sensibilizzare i giovani studenti all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle Istituzioni, garantendo al Consiglio della Terza Municipalità il loro fondamentale punto di vista per la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendoli una risorsa per il territorio municipale.

Di seguito gli eletti, venuti fuori da una entusiasmante campagna elettorale e votati all’interno di ciascun istituto scolastico dai loro stessi compagnetti di scuola.

Gabriel Cardia, Noemi Verdura, Ilary Ventra, Sarah De Salvo (Albino Luciani) – Gaetano Durante, Gabriel Privitera, Simone Augliera, Gabriel Calderone (La Pira – Gentiluomo) – Sofia Cucinotta, Chiara Preci, Maria Grazia Interdonato, Sara Colombo (Enzo Drago) – Santina Lo Re, Giovanna Lo Re, Oujik Youseff, Dion Rushita Peiris Badde Liyanage (Manzoni – Dina e Clarenza) – Nicolò Visalli, Nicole Santamaria, Adriana Ieni, Francesco Trimarchi (G. Leopardi).

Eletto anche l’Ufficio di Presidenza composto da: Simone Augliera (La Pira – Gentiluomo) eletto presidente ed a cui lo stesso presidente della Terza Municipalità ha consegnato la fascia di baby presidente, Sofia Cucinotta (Enzo Drago) eletta Vicepresidente Vicario e Ilary Ventra (Albino Luciani) eletta Vicepresidente.

Durante la prima seduta di Baby Consiglio i giovani baby consiglieri hanno illustrato i loro programmi e le loro idee al servizio del territorio e del loro quartiere.

“Sarà un anno intenso, bello ed emozionante quello che andremo a vivere con il Baby Consiglio – ha dichiarato il Presidente Alessandro Cacciotto -. I 20 baby consiglieri sono la testimonianza vivente che le nuove generazioni hanno voglia di mettersi in gioco, di dare il loro contributo piuttosto che rimanere davanti ad un telefonino; le Istituzioni hanno il compito di promuovere attività civiche, sociali e di formazione come quella del Baby Consiglio. La Terza Municipalità, fin dall’inizio di questo mandato, ha instaurato con il mondo della scuola un rapporto sinergico che ha portato e sta portando a risultati straordinari: il Baby Consiglio giunto alla sua 4^ edizione, l’Open Day della Lega Navale giunta alla sua 4^ edizione, la giornata dell’educazione stradale, la giornata dello sport, la giornata della cultura e tante altre iniziative, sono il risultato di un costante dialogo e confronto”.